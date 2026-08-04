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OGROMNA PROMJENA

Đoković predložio revolucionarno novo pravilo u tenisu: Bijeli sport više nikad ne bi bio isti

Wimbledon
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
04.08.2026.
u 09:19
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Njegove riječi iznenadile su navijače s obzirom da je Đoković jedan od fizički najbolje pripremljenih sportaša svih vremena. Jedan navijač komentirao je kako bi to novo pravilo omogućilo Đokoviću da produlji vlastitu karijeru

Novak Đoković još uvijek na odmoru nakon nastupa na Wimbledonu prije gotovo mjesec dana. Nije to neobično za njega budući da je s godinama počeo nastupati na čim manje turnira kako bi što spremniji i odmorniji stigao na one najveće - Grand Slamove. Isto je i ove sezone pa će se na teren vratiti tek sljedećeg tjedna na Mastersu u Cincinnattiju koji će iskoristiti kako pripremu za US Open.

Đoković se trenutačno nalazi u Crnoj Gori gdje uživa u odmoru. U posljednjih nekoliko dana, na društvenim mrežama proširila se snimka Đokovića kako u razgovoru s Nikom Koutrakasom predlaže novo pravilo u svijetu tenisa.

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- Mislim da je tenisu potreban novi sistem bodovanja. Setovi se ne bi trebali igrati do šest gemova. Vjerujem da bi se set trebao igrati do četiri gema, uz moguće ukidanje pravila prednosti pri rezultatu 40:40. Mečevi bi se igrali dok netko ne osvoji tri takva skraćena seta. Na taj način, mečevi ne bi trajali duže od dva sata, što je, po mom mišljenju, najbolje za sve - rekao je Đoković.

Njegove riječi iznenadile su navijače s obzirom da je Đoković jedan od fizički najbolje pripremljenih sportaša svih vremena. Jedan navijač komentirao je kako bi to novo pravilo omogućilo Đokoviću da produlji vlastitu karijeru budući da bi mu skraćeni setovi itekako olakšali igru. Napisao je "Planira igrati do 50."
Ključne riječi
Bijeli sport novo pravilo tenis Novak Đoković

Komentara 1

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KX
KradomiceKradeze_XVII
10:23 04.08.2026.

Zanimljivo nije to predlagao kad je imao 20 nego sad kad mu je 40. Da mi je znati zašto.

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