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WTA WASHINGTON

Filipinska senzacija ispisala povijest u Washingtonu, u finalu pala treća tenisačica svijeta

Wimbledon
JAIMI JOY/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.08.2026.
u 20:00
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Alexandra Eala ostvarila je najveći uspjeh karijere osvojivši WTA 500 turnir u Washingtonu

Alexandra Eala postala je prva filipinska tenisačica koja je osvojila pobjednički trofej na WTA Touru, a do njega je stigla u ponedjeljak, u nastavku prekinutog finala WTA 500 turnira u Washingtonu, u kojem je svladala prvu nositeljicu Amerikanku Jessicu Pegulu sa 4-6, 6-4, 6-0. 

Zbog kiše, dvoboj je u nedjelju prekinut pri vodstvu Pegule 6-4, 1-2.

Do 4-4, u drugom setu nijedna tenisačica nije došla u priliku oduzeti servis suparnici i ništa nije ukazivalo na ono što će se dogoditi do kraja meča. Treća tenisačica svijeta, 32-godišnja Amerikanka nije ni slutila da će joj gem za 4-4 biti posljednji koji će osvojiti u svom 23. finalu na WTA Touru.

U sljedećih osam gemova 21-godišnja Filipinka je svojoj suparnici prepustila svega deset poena i došla do najveće pobjede u karijeri koja joj je donijela novčanu nagradu od 252.000 američkih dolara i 500 bodova kojima je po prvi put u karijeri ušla među 20 najboljih tenisačica svijeta došavši sa 28. na 20. mjesto pojedinačne WTA ljestvice.

Pegula je ostala na 11 naslova u karijeri i u statusu treće tenisačice svijeta.
Ključne riječi
tenis WTA

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