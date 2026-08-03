Filipinska senzacija ispisala povijest u Washingtonu, u finalu pala treća tenisačica svijeta

Alexandra Eala postala je prva filipinska tenisačica koja je osvojila pobjednički trofej na WTA Touru, a do njega je stigla u ponedjeljak, u nastavku prekinutog finala WTA 500 turnira u Washingtonu, u kojem je svladala prvu nositeljicu Amerikanku Jessicu Pegulu sa 4-6, 6-4, 6-0.

Zbog kiše, dvoboj je u nedjelju prekinut pri vodstvu Pegule 6-4, 1-2.

Do 4-4, u drugom setu nijedna tenisačica nije došla u priliku oduzeti servis suparnici i ništa nije ukazivalo na ono što će se dogoditi do kraja meča. Treća tenisačica svijeta, 32-godišnja Amerikanka nije ni slutila da će joj gem za 4-4 biti posljednji koji će osvojiti u svom 23. finalu na WTA Touru.

U sljedećih osam gemova 21-godišnja Filipinka je svojoj suparnici prepustila svega deset poena i došla do najveće pobjede u karijeri koja joj je donijela novčanu nagradu od 252.000 američkih dolara i 500 bodova kojima je po prvi put u karijeri ušla među 20 najboljih tenisačica svijeta došavši sa 28. na 20. mjesto pojedinačne WTA ljestvice.

Pegula je ostala na 11 naslova u karijeri i u statusu treće tenisačice svijeta.