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WTA TOUR

Boulter nastavila crni niz, Britanka ispala u prvom kolu Toronta

Wimbledon
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.08.2026.
u 23:20
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Britanska tenisačica Katie Boulter nije uspjela prekinuti negativnu seriju na WTA 1000 turniru u Torontu

Britanska tenisačica Katie Boulter nije slijedila primjer svog donedavnog zaručnika, a odnedavnog supruga, australskog tenisača Alexa de Minaura, koji je nakon svadbe ostvario pobjede u prva dva meča u Washingtonu, već je nastavila svoj crni niz i na WTA 1000 turniru u Torontu. 

Britanka je doživjela četvrti uzastopni poraz, a u prvom kolu je bolja od nje bila Kanađanka Kayla Cross sa 7-6 (3), 7-5, s time da je Boulter kod 6-5 u prvom setu propustila četiri set-lopte kad je bila na servisu.

Britanska tenisačica je posljednju pobjedu ostvarila sredinom lipnja u četvrtfinalu turnira na travi u londonskom Queen's Clubu. U polufinalu je bolja od nje bila kasnija pobjednica turnira Donna Vekić, a Boulter je potom izgubila i u prvom kolu turnira na travi u Bad Homburgu (Leylah Fernandez) i u Wimbledonu (Tyra Caterina Grant).

Nije joj pomogla ni selidba na tvrdu podlogu. Posljednji put je niz od četiri uzastopna poraza imala u sličnom razdoblju prošle godine, kad ga je započela u drugom kolu Wimbledona, a nakon toga izgubila prve mečeve na turnirima u Washingtonu, Montrealu i Cincinnatiju.
Ključne riječi
WTA tenis

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