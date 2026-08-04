Čilić prošao u drugo kolo Mastersa: Čeka ga ogled s poznatim suparnikom

Hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP-85.) plasirao se u drugo kolo teniskog ATP turnira u Montrealu nakon što je u ponedjeljak sa 7-6, 6-1 pobijedio Japanca Sho Shimabukuroa (ATP-94.).

U prvom setu odluka je pala u tie-breaku nakon što ni Čilić ni Shimabukuro nisu ispustIli svoj servis. U drugom setu, potpuno drugačija slika. Čilić oduzima servis japanskom tenisaču za vodstvo 2-1, pa za 4-1 i i na kraju za 6-1.

U meču koji je trajao sat i pol Čilić je servirao dva asa, a Shimabukuro šest, no Japanac je napravio 33 neprisiljene pogreške za razliku od hrvatskog tenisača koji ih je napravio 18. Čilić ni jednom nije izgubio svoj servis, a suparniku ga je oduzeo tri puta. Čilić je realizirao 80 posto poena na prvom servisu, a Japanac 70 posto.

Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled, a Čilića u drugom kolu čeka 15. nositelj Amerikanac Frances Tiafoe kojeg je pobijedio u oba dosada odigrana međusobna ogleda.