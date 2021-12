Luka Modrić poput dječaka: Osjećam se jako dobro, kao da imam manje od 30 godina!

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić, koji je u utorak odigrao 100. utakmicu u Ligi prvaka, proglašen je najboljim igračem utakmice između Real Madrida i Intera, nakon čega je rekao da nije potrebno gledati koliko tko ima godina nego kako igra.

- Smatram da ne treba gledati godine nego izvedbu, ono što se radi na terenu. Godine znače sve manje jer karijere nogometaša bivaju sve duže - izjavio je 36-godišnji Modrić, najstariji igrač Real Madrida.

- Osjećam se jako dobro, kao da imam manje od 30 godina - izjavio je.

Modrić je istrčao na Santiago Bernabéu s kapetanskom vrpcom oko ruke jer zbog ozljede nije bilo kapetana Karima Benzeme, dok su zamjenski kapetani Marcelo i Nacho Fernández počeli utakmicu na klupi za pričuve. Hrvatski veznjak je dosad samo jednom bio kapetan, i to osamnaest minuta, 30. lipnja tijekom utakmice Elchea i Real Madrida.

- Htjeli smo biti prvi u grupi kako bismo u osmini finala izbjegli jače momčadi. To smo i ostvarili pa sam zadovoljan - rekao je Modrić nakon pobjede od 2-0 nad Interom koji je izborio osminu finala s druge pozicije.

Foto: Reuters

- Trener nam je rekao da ih ne pritišćemo previše gore, da ih pustimo da imaju loptu na svojoj polovici te da ih napadamo kada uđu u našu - napomenula je 'desetka' bijelih.

- Kada smo pak mi imali loptu dobro smo njome upravljali i stvarali prilike. Tako je Toni (Kroos) zabio golčinu. Možda i volimo mi biti ti koji dugo imaju loptu u svojim nogama no ovaj put je trener imao ovakav plan - objasnio je Modrić.

>>> Modrić ispred nogometnih legendi

Odigrao je 90 minuta a onda zagrlio suca Brycha kojem je to bila zadnja utakmica u ulozi međunarodnog suca.

- Publika na Bernabéu je bila fantastična. Pomagali su nam od prve minute, bilo je to sjajno - zaključio je Modrić koji se nastupom u utorak upisao u "klub 100" Lige prvaka - kapetan hrvatske nogometne reprezentacije prvi je hrvatski nogometaš koji je došao do 100 nastupa u elitnom klupskom razredu na "Starom kontinentu" te ukupno 43. igrač kojem je to uspjelo.

Real Madrid je vodeća momčad španjolskog prvenstva s osam bodova više od drugoplasirane Seville, a utakmicom protiv Intera uspješno je okončao i prvi dio Lige prvaka.