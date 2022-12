Luka Modrić otkrio Španjolcima recept uspjeha Hrvatske u dvije riječi, spomenuo i Dominika Livakovića

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić rekao je u razgovoru za španjolsku javnu televiziju RTVE da će nogometaši Hrvatske nastojati odigrati najbolju utakmicu u životu kako bi u utorak pobijedili Argentinu i ušli u finale Svjetskog prvenstva.

“Argentina je velika momčad. Nastojat ćemo odigrati najbolju utakmicu na turniru, najbolju utakmicu u našim životima. Nadam se da će to biti dovoljno da uđemo u finale”, izjavio je 37-godišnji Modrić u intervjuu objavljenom u nedjelju kasno navečer.

Hrvatska i Argentina će u utorak u 20 sati igrati u polufinalu dok se dan kasnije sastaju Maroko i branitelj naslova Francuska.

Modrić će se na sredini terena suočiti s 35-godišnjim argentinskim kapetanom Lionelom Messijem, koji je na prvenstvu zabio četiri gola i dva puta asistirao za pogodak.

“Imam želju igrati, ali ne samo kako bih igrao protiv jednog igrača. Naravno da je Messi odličan igrač, imat ćemo velikih problema da ga zaustavimo, no spremni smo te ćemo dati sve od sebe”, izjavio je Modrić dodavši da mu je svejedno protiv koga će igrati u eventualnom finalu.

Hrvatska je bila poražena u finalu 2018. od Francuske, a Argentina u finalu 2014. od Njemačke.

“Impresivno je biti opet u polufinalu. Nevjerojatno je što radi naša reprezentacija”, napomenuo je hrvatski veznjak sa 160 nastupa i 23 zabijena gola.

Modrić se ne ljuti što Hrvatsku nitko nije svrstavao među favorite uoči prvenstva u Kataru.

“To je normalno. Svi gledaju velike zemlje. S obzirom da smo mali nitko nije računao na nas, ali nama ne smeta što su drugi favoriti a mi u sjeni. Mi samo možemo davati sve od sebe, truditi se, a upravo je to naša snaga”, rekao je.

Modrić, igrač europskog prvaka Real Madrida, tvrdi da je on međutim očekivao uspjeh Hrvatske.

“Prije nego sam krenuo na svjetsko prvenstvo, u svlačionici smo puno razgovarali pri čemu sam im ja rekao ‘pripazite na Hrvatsku’. Vidio sam u našoj reprezentaciji zrelost uz mlade koji su unijeli novu kvalitetu i energiju”, izjavio je.

Od Europskog prvenstva 2021. godine Hrvatska je odigrala 22 utakmice i izgubila u samoj jednoj.

“Ja taj podatak nisam znao. Rekao nam ga je naš izbornik. To je impresivno, to također govori nešto o nama. Odigrali smo jako puno dobrih utakmica”, rekao je Modrić.

Hrvatska je na prvenstvu prošla skupinu u kojoj su bili Kanada, Maroko i Belgija.

“Ja sam vjerovao da možemo nešto napraviti. Velika je stvar što smo nakon četiri godine opet u polufinalu”, napomenuo je.

Modrić kaže da su svi igrači imali samopouzdanja u teškim trenucima poput produžetaka i jedanaesteraca u osmini finala s Japanom te četvrtfinalu s Brazilom.

“Pokazali smo veliku mentalnu snagu. U tim trenucima uvijek netko iskoči, poput našeg vratara (Domagoja Livakovića), posebno u posljednje dvije utakmice. Drago mi je zbog njega, pokazao je da je veliki vratar”, izjavio je.

Modrić je raspucavanje jedanaesteraca protiv Japana gledao s klupe, jer je bio zamijenjen tijekom igre, no protiv Brazila je do kraja ostao na terenu pa je pucao i zabio gol s bijele točke.

“Teže je ostati izvan terena, pa to promatrati s klupe i ne biti u mogućnosti pomoći. Puno je tenzija, nije lako. No nije lako niti pucati. Potrebno je biti miran, samouvjeren, ali u svakom slučaju bolje je to nego ostati van terena”, ispričao je.

Brazilski 21-godišnji napadač Rodrygo, njegov suigrač iz Real Madrida, promašio je prvi udarac što je odvelo peterostrukog svjetskog prvaka u poraz.

“On je sjajan dečko, jako ga volim, imamo izuzetno dobar odnos. Žao mi je što se to dogodilo baš njemu ali sam zadovoljan zbog svoje zemlje. Svladali smo protivnika koji je bio favorit za naslov”, rekao je Modrić.

“Nakon utakmice sam ga htio utješiti jer sam ja to isto prošao na Europskom prvenstvu 2008. godine (u četvrtfinalu protiv Turske). To nisu laki trenuci. No to te može ojačati i pomoći ti u budućnosti”, zaključio je Modrić.

