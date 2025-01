Luka Modrić nakon debakla protiv Barcelone: Nismo očekivali da ćemo ovako izgubiti

Realov kapetan Luka Modrić rekao je da njegova momčad nije očekivala visok poraz u finalu španjolskog Superkupa, ali da je Barcelona zasluženo pobijedila s 5-2.

"Nismo očekivali da ćemo ovako izgubiti, ali to je nogomet", izjavio je 39-godišnji Modrić u obraćanju novinarima nakon utakmice odigrane u Saudijskoj Arabiji.

"Uvjeren sam da ćemo znati reagirati nakon ovako teškog poraza", dodao je.

Napomenuo je da mu je žao zbog navijača, ali da su i sami igrači tužni.

"Moramo ostati ujedinjeni, jer je sezona duga", rekao je.

Modrić je s 28 osvojenih pehara najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida, a prvi naslov osvojio je 2012. upravo u finalu španjolskog Superkupa pobjedom nad Barcelonom. Real Madrid je i lani u finalu tog natjecanja pobijedio Katalonce s 4-1, ali u nedjelju navečer je Barcelona uvjerljivo slavila.

"Tako je to u nogometu. Nogomet se sastoji od poraza i pobjeda. Danas smo izgubili i to je to. Ne možeš uvijek pobjeđivati", rekao je vezni igrač.

Modrić je u igru ušao u 64. minuti.

"Ako već moramo izgubiti naslov u nekom natjecanju, onda bolje da smo izgubili u Superkupu, premda nikada nije lako izgubiti od najvećeg rivala", izjavio je.

"Trebamo čestitati Barceloni jer je odigrala jako dobru utakmicu i bila bolja. Mi moramo nastaviti raditi i ispraviti ono što smo radili loše", dodao je.

Real Madrid je imao igrača više od 57. minute, ali unatoč tome nije ozbiljnije ugrozio suparnika.

Modrić je odgovorio da njegova momčad nije odigrala dobro, no uvjeren da će navijačima pružiti puno zadovoljstva do kraja sezone.

"U posljednje vrijeme smo u dobroj dinamici u prvenstvu. Moramo tako nastaviti", zaključio je.

U španjolskom prvenstvu na polovici sezone vodi Atletico Madrid s 44 boda, ispred Real Madrida s 43 i Barcelone s 38 bodova.

Real Madrid je krajem listopada kao domaćin izgubio u prvenstvu s 0-4 od Barcelone, a prethodno i s 1-2 na ljetnim pripremama u SAD-u.

"Nakon toga smo se ponijeli kao ekipa, bili ujedinjeni i izašli iz toga", rekao je Modrić o tadašnjem prvenstvenom porazu. "Vjerujem da će tako biti i sada. Dobro je i što nam odmah dolazi utakmica u Kupu pa nemamo vremena za žaljenje", dodao je.

Real Madrid igra u četvrtak protiv Celte Vigo u osmini finala španjolskog kupa.