Luka Modrić je u velikoj dilemi. Važe između dvije opcije, uskoro će donijeti odluku koju svi čekaju

Nakon što je zaključio svoje legendarno poglavlje u Real Madridu, Luka Modrić (39) našao se pred slatkim brigama. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije pomno važe opcije za nastavak karijere, s dva primamljiva, ali dijametralno suprotna puta koja se ističu: unosne ponude iz Saudijske Arabije i sve atraktivnije američke MLS lige. Ključni cilj koji vodi Modrićevu odluku jest ultimativni oproštaj – nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Era Luke Modrića u madridskom Realu, koja je trajala više od desetljeća i obilježena je nestvarnim uspjesima uključujući čak 28 momčadskih trofeja te Zlatnu loptu dolazi do svog kraja. Iako se šuškalo čak i o mogućem, neočekivanom produženju ugovora, pa i na inzistiranje novog trenera Xabija Alonsa, uprava kluba odlučila je okrenuti novu stranicu s mlađim snagama. Modrić, međutim, ne namjerava okačiti kopačke o klin. Njegova odluka je čvrsta: odigrat će još jednu profesionalnu sezonu, s jasnim fokusom na pripremu za ono što bi trebao biti njegov posljednji veliki turnir – Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Upravo taj cilj diktira njegove sljedeće korake i odabir nove sredine.

Na stolu ispred hrvatskog maestra trenutno su, kako izvještavaju španjolski i svjetski mediji poput Releva i COPE-a, dvije formalne i iznimno unosne ponude. Jedna stiže iz Saudijske Arabije, zemlje koja je posljednjih godina postala Meka za nogometne zvijezde na zalasku karijera, nudeći astronomske ugovore. Druga opcija je Major League Soccer (MLS) u Sjedinjenim Državama, liga koja također ne štedi na dovođenju velikih imena i koja nudi drugačiji paket pogodnosti. Obje lige Modriću nude status glavne zvijezde momčadi u koju bi stigao, no ono što Luku istinski zanima nije primarno novac, već natjecateljska razina i okruženje u kojem može ostati u vrhunskoj formi. Njegov prioritet nije "zlatna mirovina", već platforma za oproštaj na najvišoj mogućoj razini, braneći boje Hrvatske.

Iako su obje opcije financijski primamljive, čini se da Modrić naginje prema Sjedinjenim Državama. Odlazak u MLS nudio bi mu više od pukog lukrativnog ugovora. Omogućio bi mu da se prilagodi sjevernoameričkim uvjetima, klimi i vremenskim zonama, što bi bila dragocjena priprema za Svjetsko prvenstvo. Također, igranje u MLS-u zadržalo bi ga na visokoj natjecateljskoj razini, s obzirom na rastuću kvalitetu lige i prisutnost igrača poput Lionela Messija, Sergija Busquetsa i Luisa Suareza, koji su nedavno pojačali Inter Miami. Modrić bi tako imao priliku iz prve ruke upoznati stadione i nogometnu atmosferu koja ga čeka na Mundijalu.

Konkretni klubovi koji se spominju variraju od izvora do izvora, no neka imena se ponavljaju. U kontekstu MLS-a, osim Inter Miamija koji zbog Messija i ambicija vlasnika Davida Beckhama uvijek iskače kao logična opcija, spominju se i LAFC, Chicago Fire te New York City FC – klubovi s poviješću dovođenja europskih legendi. Što se tiče Saudijske Arabije, najčešće se ističe Al Nassr, gdje bi se Modrić mogao ponovno ujediniti s bivšim suigračem Cristianom Ronaldom, s kojim je dijelio svlačionicu u Realu tijekom najuspješnijih godina. Spominjala se i opcija iz Katara, konkretno Al Sadd. Iako manje vjerojatna, ne treba zaboraviti ni sentimentalnu povezanost s Dinamom, koji je čak zakupio stranicu u španjolskoj Marci kako bi pozvao Luku na povratak, no čini se da su globalne pozornice ipak realniji scenarij za kapetanov posljednji klupski angažman.

Ono što izdvaja Modrićev pristup ovoj životnoj i sportskoj odluci jest njegova nepokolebljiva usredotočenost na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Novac, iako sigurno bitan faktor, nije presudan. Ključno je pronaći sredinu koja će mu omogućiti redovitu minutažu, visoki ritam utakmica i uvjete za održavanje fizičke spreme na razini potrebnoj za najveću svjetsku nogometnu smotru. Modrić želi inteligentno privesti kraju svoju veličanstvenu karijeru, a oproštaj u dresu reprezentacije na Mundijalu bio bi savršen završni čin. Odlazak iz Real Madrida, nakon dvanaest ili trinaest, ovisno o izvoru, povijesnih sezona, dogodio se, kako navode mediji, kroz velika vrata, s poštovanjem kluba i navijača koji su ga obožavali.

Njegova ostavština u "kraljevskom klubu" je neizbrisiva: osim spomenutih pet Liga prvaka i brojnih nacionalnih trofeja, Modrić je osvojio i individualna priznanja poput Zlatne lopte 2018. godine, prekinuvši dominaciju Messija i Ronalda. Njegova profesionalnost, radna etika i nogometna inteligencija služile su kao primjer mlađim generacijama. Sada, na pragu četrdesete, Modrić ne traži lagani put do mirovine, već novi izazov koji će ga držati motiviranim i spremnim za posljednji veliki ples u kockastom dresu. Odluka o novom klubu očekuje se u narednim danima ili tjednima, a nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje gdje će jedan od najvećih veznjaka svih vremena nastaviti pisati svoju priču. Njegova priprema za Mundijal 2026. počinje sada, odabirom prave sredine za taj finalni uzlet.