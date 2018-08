Luka Modrić drugi favorit za Zlatnu loptu!

Kada ako ne sada? Cijelo desetljeće prošlo je od Brazilca Kake, posljednjeg koji je osvojio Zlatnu loptu u konkurenciji Cristiana Ronalda i Lionela Messija, a taj “monopol” dominantnog dvojca svjetskog nogometa napokon bi mogao biti razbijen. S obzirom na neuspjeh Argentine i Portugala na Svjetskom prvenstvu, prvi put nakon deset godina izbor Zlatne lopte France Footballa ne svodi se na “Messi ili Ronaldo”, već barem trojica-četvorica nogometaša s razlogom mogu reći da nagrada Ballon d’Or pripada baš njima.

Priznanje je posljednje dvije godine, i čak četiri puta unatrag pet godina, pripalo Cristianu Ronaldu koji se tako s ukupno pet Zlatnih lopti izjednačio s Lionelom Messijem. Nakon što je dostigao svog najvećeg rivala, cilj mu je i prestići ga. Kandidatura Portugalca za nagradu najboljem i ove je godine jaka, s 15 golova vodio je Real do treće uzastopne Lige prvaka, osvojio je usput španjolski Superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo, a u 55 utakmica čak je 54 puta bio strijelac. Na SP-u je zabio četiri od šest golova portugalske reprezentacije i odveo je do osmine finala, a u Rusiji je postao tek četvrti nogometaš u povijesti koji je postizao golove na četiri Mundijala, ali i europski igrač s najviše reprezentativnih golova (ukupno 85) nadmašivši učinkom legendarnog Ferenca Puskása. Prema kladionicama Ronaldo je i dalje najveći favorit za još jednu Zlatnu loptu koja bi mu bila rekordna šesta i čime bi postao prvi koji je ultimativno individualno priznanje u svijetu nogometa osvojio u dresu tri različita kluba.

Kreator i motor Reala

No konkurenti su ove godine istaknuli dovoljno jake kandidature da ne bude tako. Prije svih Luka Modrić, koji je prema kladionicama najveći Ronaldov konkurent za laskavo priznanje. Bila je ovo njegova godina. Hrvatsku je vodio do finala Svjetskog prvenstva i pritom je u tri od sedam utakmica na SP-u proglašen igračem susreta, osvojio je Zlatnu loptu za najboljeg igrača Mundijala, bio je kreator igre Reala u pohodu na novi trofej Lige prvaka... Još je jedan argument u kandidaturi kapetana hrvatske reprezentacije i uvrštavanje među trojicu nogometaša u Uefinu izboru za igrača sezone. U lanjskom izboru za Ballon d’Or Luka je proglašen petim najboljim igračem svijeta i ujedno najboljim veznjakom jer ispred njega su tri napadača i jedan vratar. Imao je najbolji plasman nekog hrvatskog nogometaša na izboru još od Davora Šukera koji je 1998. bio drugi, odmah nakon Zidanea. Bilo je to, inače, posljednji put da je jedan francuski nogometaš proglašen najboljim na svijetu, a što će pokušati ponoviti Antoine Griezmann, ključan za svjetsko zlato Tricolora. Uz titulu svjetskog prvaka, a u finalu je bio igrač utakmice, ima i osvojenu Europsku ligu s madridskim Atleticom. No, ako mu je vjerovati, izbor France Footballa ne zamara.

– Ne treba mi Zlatna lopta, osvojio sam SP – poručio je Antoine Griezmann.

Kylian Mbappé osvojit će Zlatnu loptu prije ili kasnije, njegova je nogometna sudbina biti najbolji nogometaš svijeta i već joj se počeo približavati. Odlična sezona u PSG-u, a onda i nastup na SP-u na kojem je oduševio, postao svjetski prvak, prvi tinejdžer još od Pelea koji je zabio gol na Mundijalu te proglašenje najboljim mladim nogometašem turnira dovoljno su jaki argumenti u njegovoj kandidaturi.

– Idući je korak u njegovu razvoju da zadrži konstantu forme u kojoj se nalazi. Ostane li dosljedan svojoj igri, onda ni Zlatna lopta neće biti daleko – komentirao je trener PSG-a Thomas Tuchel.

Zato je kandidatura Lea Messija ove godine (pre)slaba da bi se mogao nadati šestom priznanju Ballon d’Or. Dvostruka kruna u Španjolskoj i 45 golova koje je prošle sezone zabio u svim natjecanjima ipak je nedovoljno s obzirom na neuspjeh u Ligi prvaka, ali i mučenje i katastrofalan rezultat na SP-u u kojem je Argentina ispala već u osmini finala.

Mohamed Salah imao je čarobnu sezonu, proglašen je najboljim nogometašem, ali njegovoj kandidaturi nedostaju trofeji. Ali i bolja reprezentacija. Igrao je finale Lige prvaka i izgubio iako bi se vjerojatno danas o Egipćaninu pisalo kao izvjesnom osvajaču Zlatne lopte da je Liverpool 26. svibnja u Kijevu bio bolji od Reala. U 2017. nitko nije zabio više golova od Harryja Kanea, ukupno 56, ali Zlatnoj kopački Mundijala sa šest golova također nedostaju trofeji.

Putem Rossija i Cruyffa

U konkurenciji je i Rafael Varane koji je u manje od dva mjeseca osvojio dva najcjenjenija trofeja u nogometnom svijetu, Ligu prvaka i Svjetsko prvenstvo, no šanse da postane prvi branič nakon Fabija Cannavara, koji će u izboru France Footballa biti proglašen najboljim nogometašem, male su, gotovo nikakve. Svjestan je toga i sam.

– Nogomet je kolektivna igra i ne želim biti u centru pažnje, ali ako dobijem Zlatnu loptu, neću je odbiti. Sve ovisi o kriterijima. Ako gledamo trofeje, u dobroj sam poziciji, no kao braniču bit će mi jako teško – priznao je mladi Francuz.

De Bruyneu i Hazardu, dvojici Belgijaca, odlična sezona u kojoj nisu izostali trofeji u klubovima i osvojeno treće mjesto s reprezentacijom u Rusiji slabi su argumenti u odnosu na konkurente u izboru za najboljeg.

Što bi u konačnici moglo presuditi – golovi i trofej Lige prvaka (Ronaldo), naslov svjetskog prvaka (Griezmann i Mbappé) ili Modrićevo priznanje da je najbolji igrač SP-a – neizvjesno je, jer nekog pravila nema. Povijest prethodnih izbora za Zlatnu loptu pokazala je da priznanje za najboljeg nogometaša SP-a, osvojena Liga prvaka pa čak ni svjetska titula, ne moraju biti presudni. Posljednji koji je osvojio Zlatnu loptu kao svjetski prvak bio je Fabio Cannavaro 2006., a posljednji kojemu je priznanje za najboljeg nogometaša Mundijala pomoglo u nominaciji za Ballon d’ or bio je još Paolo Rossi 1982. U prilog Modrićevoj kandidaturi za najboljeg nogometaša svijeta ne ide ni to što su uz Rossija samo još dvojica, Bobby Charlton 1966. i Johan Cruyff 1974., iste godine osvojili i Zlatnu loptu SP-a i Zlatnu loptu France Footballa. Francku Riberyju pak sjajna 2013., u kojoj nije bilo ni SP-a ni Eura, a u kojoj je s Bayernom osvojio sve što se moglo osvojiti (Ligu prvaka, europski Superkup, Svjetsko klupsko prvenstvo te njemačko prvenstvo i kup) nije pomogla u kandidaturi za najboljeg nogometaša svijeta.

– Te mi je godine ukradena Zlatna lopta, osvojio sam sve, igrao odlično i nije moglo bolje od toga – i danas sipa gorčinu Ribery koji je u izboru završio tek kao treći, naravno iza Cristiana Ronalda i Lea Messija.

Neymara, koji je prošlog ljeta napustio Barcelonu ponajprije zbog procjene da je blizina Lea Messija najveća “smetnja” njegovim šansama da osvoji Zlatnu loptu i bude proglašen najboljim nogometašem svijeta, ove godine nitko ni ne spominje. Uostalom, Neymar je s Brazilom ispao u četvrtfinalu SP-a, a osvajanje Francuske lige ionako se smatra uobičajenim dosegom.