Luda utakmica Engleske i Kosova! Osam golova, penali, autogolovi...

U kvalifikacijama za nogometni EURO 2020. u utorak su favoriti upisali pobjede, a najviše je pogodaka palo u Southamptonu, gdje je Engleska dobila Kosovo sa 5-3.

Nogometaši Kosova, koji su prije tri dana došli do jedne od najvećih pobjeda u svojoj povijesti svladavši u Prištini Češku sa 2-1, u Southamptonu su šokirali Engleze već u prvoj minuti. Nakon pogreške engleske obrane Valon Berisha je zatresao mrežu. No, ubrzo su stvari sjele na svoje mjesto i do kraja prvog poluvremena Englezi su vodili sa 5-1. U nastavku igrači Kosova uspjeli su tek ublažiti poraz, a pomoglo im je što je u 65. minuti Murić obranio penal Kaneu.

Nakon što su dobili Srbiju sa 4-2, branitelji naslova nogometaši Portugala upisali su još jednu gostujuću pobjedu, svladavši Litvu sa 5-1, a četiri pogotka zabio je Cristiano Ronaldo.

Island si je zakomplicirao situaciju izgubivši u gostima od Albanije sa 2-4, a pobjedu Albancima donijeli su Odise Roshi (79) i Sokol Çikalleshi (83).

Skupina A -

Engleska - Kosovo 5-3 (Sterling 8, Kane 19, Vojvoda 38-ag, Sancho 44, 45+1/Berisha 1, 49, Muriqi 55-PEN)

Crna Gora - Češka 0-3 (Soucek 54, Masopust 57, Darida 90+5-PEN)

Poredak:

1. Engleska 4 4 0 0 19:4 12

2. Češka 5 3 0 2 9:8 9

3. Kosovo 5 2 2 1 10:10 8

4. Bugarska 5 0 2 3 5:11 2

5. Crna Gora 5 0 2 3 3:13 2

Skupina B -

Litva - Portugal 1-5 (Andriuskevicius 28/ Ronaldo 7-PEN, 61, 65, 76, Carvalho 90+2)

Luksemburg - Srbija 1-3 (Turpel 66/ Mitrović 36, 78, Radonjić 55)

Poredak:

1. Ukrajina 5 4 1 0 11:1 13

2. Portugal 4 2 2 0 10:4 8

3. Srbija 5 2 1 2 10:12 7

4. Luksemburg 5 1 1 3 5:8 4

5. Litva 5 0 1 4 4:15 1

Skupina H -

Albanija - Island 4-2 (Dermaku 32, Hysaj 52, Roshi 79, Cikalleshi 82/ Sigurdsson 47, Sigthorsson 58)

Francuska - Andora 3-0 (Coman 18, Lenglet 52, Ben Yedder 90+1)

Moldavija - Turska 0-4 C (Tosun 37, 79, Turuc 57, Yazici 88)

Poredak:

1. Francuska 6 5 0 1 19:4 15

2. Turska 6 5 0 1 14:2 15

3. Island 6 4 0 2 10:9 12

4. Albanija 6 3 0 3 10:9 9

5. Moldavija 6 1 0 5 2:17 3

6. Andora 6 0 0 6 0:14 0