Lovren bi natrag u Rusiju, ali ne može? "Rade pritisak na njega, želi se vratiti"

Dejan Lovren pozvan je na okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoči prijateljskih utakmica u Dohi sa Slovenijom i Bugarskom, a ruski mediji tvrde da su u Hrvatskom nogometnom savezu tom prilikom savjetovali braniču s adresom u Sankt Peterburgu da se ne vraća u klub.

– U Zenitu su svjesni aktualne situacije, no ne mogu na nju utjecati. Klub strahuje da bi Lovren mogao prihvatiti HNS-ov prijedlog i odbiti se vratiti u Sankt-Peterburg. On se želi vratiti, ali zbog pritiska možda to ne učini – navodi metaratings.ru.

Stranim nogometašima, trenerima i sportašima općenito u Rusiji je omogućeno raskinuti ugovore te otići onamo gdje mogu. Posebno se to odnosi na nogometne djelatnike kojima je i FIFA dopustila bez ikakvih sankcija suspendirati ugovore do lipnja.

Zato u Zenitu strahuju, ne žele ostati bez stupa obrane, a za to krive HNS, koji navodno savjetuje Lovrenu da se ne vraća.

