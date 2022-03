Iz Saveza su nam odgovorili rade li zbog Rusije pritisak na Lovrena: Donijet će najbolju odluku

Ruski mediji optužili su Hrvatski nogometni savez da radi pritisak na Dejana Lovrena, koji se zbog toga ne može vratiti u Zenit, iako bi to želio. Te su tvrdnje ekspresno demantirane.

- Naravno da je potpuna neistina da HNS ne dopušta Dejanu Lovrenu povratak u Zenit, niti to HNS može učiniti - rekli su nam iz Saveza pa dodali:

- Dejan će, kao i uvijek do sada, sam donijeti najbolju odluku za svoju karijeru i svoju obitelj, a HNS će mu pritom, kao i svakom reprezentativcu, biti maksimalna podrška.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 04.09.2021., Bratislava, Slovacka - Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2022., Slovacka - Hrvatska.Andrej Kramaric, Dejan Lovren, Marcelo Brozovic."nPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se povodom dviju prijateljskih utakmica koje će se kasnije ovog mjeseca igrati u Dohi protiv Slovenije (26.3.) i Bugarske (29.3.), a Lovren je jedan od glavnih aduta izbornika Zlatka Dalića.

U nezavidnoj je situaciji zbog sankcija Rusiji, a samim time i tamošnjem nogometu. Pozitivno je što FIFA nudi privremenu suspenziju ugovora svim strancima koji igraju u Rusiji, ali zasigurno nije sve skupa baš tako jednostavno da bi se moglo obaviti i riješiti odlukom igrača, u ovom slučaju Lovrena.

Koji se, prema tvrdnjama medija za koji u HNS-u kažu da širi neistinu, želi vratiti u Zenit bez obzira na sve.

- U Zenitu su svjesni aktualne situacije, no ne mogu na nju utjecati. Klub strahuje da bi Lovren mogao prihvatiti HNS-ov prijedlog i odbiti se vratiti u Sankt-Peterburg. On se želi vratiti, ali zbog pritiska možda to ne učini.

