Lovren progovorio o sukobu kojim je iznenadio svijet: Bio sam vruć

Branič Liverpoola i Hrvatske Dejan Lovren prije dva mjeseca zabavljao je svjetske medije sukobom sa Sergijom Ramosom, a nakon utakmice sa Španjolskom je objavio video ne baš pristojnog sadržaja.

- Bilo je to odmah nakon utakmice, vruć si, emocije naglašene. Pretjerao sam, ali važnije je da znam kako nisam zao čovjek, da nisam tako nekome želio nanijeti zlo - rekao je Lovren za Sportklub.

Ovo mu je četvrta sezona u Liverpoolu gdje je nerijetko bio osporavan.

- Život mi je ponudio puno teških trenutka i ožiljaka. Postoje dva puta: ili ćeš se predati ili naporno trenirati. Isto je tako i u životu.

Liverpool je posljednji put bio prvak 1990., a sada je na dobrom putu da konačno osvoji naslov.

- Ne treba nas to gušiti, ali to je ono što svi želimo, sanjamo. Za to jako, jako naporno radimo. Ponekad na terenu to izgleda lako, da je to nama u genu. Ali, vjerujte, iza toga stoji puno rada, puno razgovara, puno segmenata čine tu cjelinu.

Osvrnuo se i na to što manji dio navijača bojkotira hrvatsku reprezentaciju.

- To uistinu nije pitanje za mene. Ispod našeg dresa moje je srce puno i veliko. I nikada se nisam štedio. Vidjeli smo na dočeku koliko nas Hrvatska voli. I to se zajedništvo mora održati. Treba razgovarati, krenuti ispočetka. Sjever i jug trebaju biti jedno.

Spominje se izgradnja nacionalnog stadiona.

- Opet pričamo, a ne gradimo. Hrvatska ima veliku nogometnu reprezentaciju, naš nogomet zaslužuje stadion koji imaju i mnogo manje reprezentacije. Mislim da mi na terenu pokazujemo sve ono što je potrebno: želju, srčanost, umijeće. Ne trebamo biti megalomani, ne treba nam stadion od 70.000 ljudi. Pristojan dom.

