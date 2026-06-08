Lovren digao prašinu eksplozivnim intervjuom: Znam da nema m*da, to što je pričao bilo je odvratno!

Legendarni stoper vatrenih Dejan Lovren dao je eksplozivan intervju za katarski sportski portal WinWin, koji je vrlo popularan na Bliskom istoku i redovito prati nogometne zvijezde u tamošnjim ligama. Lovren je otvoreno stao u obranu svog velikog prijatelja i Mohameda Salaha, otkrio događanja iz svlačionice Anfielda i napao bivšeg trenera Arnea Slota, ali i klupsku legendu Jamieja Carraghera.

Branič PAOK-a je odmah na početku kao krivca za to što Salah nije završio karijeru u Liverpoolu na ljepši način, označio Nizozemca Slota.

- Ne mislim da je stvar u upravi, mislim da iza toga stoji samo jedna osoba, a to je trener Arne Slot. Jednostavno nisu imali dobar odnos, budimo iskreni. Sa Slotom je sve bilo potpuno suprotno u odnosu na Jürgena Kloppa koji je znao kako zaštititi Moa. A Slot ga je, kako je i sam Mo rekao, jednostavno 'bacio pod autobus'. Sve se prelamalo preko Moovih leđa - ispričao je.

Lovren tvrdi da komunikacija između trenera i prve zvijezde praktički nije ni postojala.

- Mo mi je rekao da nikakav odnos nije ni postojao. Između njih dvojice nije bilo apsolutno ničega. Ne znam u čemu je bio problem — je li u pitanju ego? Možda je trener imao problem s egom? Možda mu je Mo bio prevelika ličnost da bi je mogao kontrolirati. Izmijenili bi tek nekoliko službenih riječi na treninzima. Da je Klopp ostao još godinu ili dvije, Mo bi sigurno ostao u klubu i otišao na puno ljepši način. Ovako, 100% bi ostao da je Slot ranije otišao. Znam to.

- Kritike engleskih legendi nisu bile oštre, bile su odvratne! Dovoljna je jedna lošija sezona da Mo odmah postane meta. Neki analitičari brutalno udaraju samo da privuku pažnju jer vjerojatno nisu uspjeli u nekim drugim sferama života. Pogotovo Carragher, on priča što god mu padne na pamet. Uvijek sam govorio da bi mu sve te stvari trebao reći izravno u lice. Ali nikada mu to neće reći jer nema petlje. Znam da nema muda jer to nikada nije rekao ni meni, a i o meni je pričao svašta na televiziji. On samo odrađuje posao na ekranu i plaćen je za to - izribao je Jamiea Carraghera, legendu redsa.