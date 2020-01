Lovren čestitao rođendan Vrsaljku: 'Svi će na kraju znati što se dogodilo...'

Sretan Rodjendan brate moj, nema dana kad te se ne sjetim, a da mi suze ne krenu od smijeha. Zelim ti samo najbolje u zivotu, malo je takvih poput tebe koji su pozitivni i u teskim situacijama!Drago mi je da smo se upoznali prije kojih 10-tak godina. A kad zavrsimo karijere onda cemo ispricat svima sta nam se desilo sa jet-skijem 🤣😂🤣😝 ♥️

