Cijela Europa slala skaute da gledaju dragulje Genka, a na kraju ih oduševio jedan igrač Dinama

Nogometaši Dinama nisu uspjeli preokrenuti zaostatak od 3:1 iz prve utakmice i izboriti osminu finala Europske lige protiv belgijskog Genka. Unatoč tome, plavi su odigrali odličnu utakmicu i izborili produžetke gdje su ipak pokleknuli. Dinamo je poveo golom Bakrara u zadnjim sekundama prvog poluvremena, a za domaće je izjednačio Sor u petoj minuti nastavka.

Pri rezultatu 1:1, krenuo je 'show' Luke Stojkovića. Ofenzivac Dinama realizirao je kazneni udarac u 57. minuti, a u 75. sjajnim udarcem s 20-ak metara neobranjivo pogodio samo rašlje Lawalovog gola i donio Dinamu produžetke. Isti igrač na kraju je nažalost ispao tragičar Dinama budući da je u 104. minuti zaradio crveni karton, samo tri minute nakon gola Junye Ita za 2:3. Konačni rezultat postavio je Heymans šest minuta prije kraja produžetka.

Kako izvještava belgijska Sporza, sinoć su se na tribinama Cegeka Arene našli skauti ponajvećih europskih klubova. Birano društvo našlo se na stadionu budući da su svoje predstavnike poslali: Manchester City, Chelsea, Manchester United, Newcastle, Fulham, Aston Villa, Bournemouth, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Union Berlin, Borussia Dortmund, Mainz, HSV Hamburg, Schalke, Bologna, Napoli, PSG, Marseille, Ajax, PSV, atenski AEK, Royal Antwerp i Eupen.

U prvom planu većine njih bila su tri mlada dragulja belgijske momčadi, Zakaria El-Ouahdi, Matte Smets i Konstantinos Karetsas. Mladi grčki ofenzivac zbog ozljede nije mogao igrati, druga dvojica nisu pokazala previše. Ipak, ako je suditi po jučerašnjoj utakmici skauti ipak nisu otišli razočarani.

Luka Stojković uz Dominika Livakovića definitivno je bio prvo ime utakmica. 22-godišnji ofenzivac pokazao je svu raskoš svog talenta okrunivši nastup s dva pogotka i sjajnom igrom između proitvničkih linija gdje je otvarao prostor i bio konstantna opasnost po obranu Genka. Crveni karton koji je dobio zbog nasilnog ponašanja definitivno je bacio sjenu na njegov nastup, no tko je gledao samo nogomet nije mogao ostati ravnodušan na njegovu jučerašnju predstavu.

Igrač koji je u siječnju ostao u Dinamu samo zato što mu se nije išlo brojati milijune u Ujedinjene Arapske Emirate sinoć je gotovo odveo Dinamo u osminu finala Europske lige i još jednom pokazao da je, kada mu je dobar dan, najopasniji igrač ovog Dinama.