Lokomotiva srušila Dragovoljac i zasjela na vrh ljestvice

U prvoj utakmici 3. kola u petak Lokomotiva je kod kuće sa 3-2 pobijedila Hrvatski dragovoljac i zauzela vrh ljestvice.

Poveo je Hrvatski Dragovoljac golom Veljače u 14. minuti, no onda Valentić u 40. minuti zabija autogol i Lokomotiva izjednačuje. Nakon toga za Lokomotivu u drugom poluvremenu zabijaju Miličević u 54. minuti za 2-1, a u 80. Kačevenda za 3-1. Dragovoljac je i 87. minuti smanjio na 3-2 pogotkom Bogadura, ali to nije bilo dosta.

Lokomotiva je dominantnija od početka, u šestoj i sedmoj minuti dolazi do prvih prilika. Najprije je Kačavenda zaprijetio glavom nakon Pivarićevog udarca iz kuta, a onda je minutu kasnije Marić pucao pored vrata Dragovoljca.

No u 14. minuti, igrači Hrvatskog dragovoljca u prvom ozbiljnijem prelasku na polovicu Lokomotive, dolaze u vodstvo. Veljača puca i dovodi Dragovoljac do vodstva.

Nakon toga do 40. minute Lokomotiva pokušava vršiti pritisak, no Dragovoljac ima igru, ali onda dolazi do izjednačenja. U pokušaju igrača Dragovoljca da blokiraju Pivarićev ubačaj, Valentić je ugurao loptu u vlastitu mrežu.

Drugo poluvrijeme počinje opet pritiskom Lokomotive koja u 54. minuti pogotkom Miličevića s dvadesetak metara dolazi u vodstvo od 2-1 nakon pogreške Bašića koji je loše ispucao loptu iz kaznenog udarca i dodao je Miličeviću.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 30.07.2021., Zagreb - 3. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: NK Lokomotiva - NK Hrvatski dragovoljac. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Dragovoljac ima priliku u 65. minuti i pucao je Roca, ali pored gola.

Nakon duljeg razdoblja bez konkretnije akcije i s jedne i s druge strane Kačavenda u 80. minuti podiže na 3-1 nakon što je prešao dva igrača Dragovoljca.

Dragovoljac smanjuje na 3-2 sedam minuta kasnije, posije kornera dolazi do gužve u kaznenom prostoru Lokomotive i najspretniji je Bogadur koji zabija za 3-2. Do kraja utakmice unatoč pritisku Hrvatski Dragovoljac ne stiže do izjednačenja.

Zahvaljujući ovoj pobjedi Lokomotiva je zauzela vrh ljestvice sa sedam bodova, dok je Hrvatski Dragovoljac ostao na zanjem mjestu bez bodova.

Utakmicu je pred praznim tribinama sudio Dario Kulušić iz Šibenika.

Lokomotiva - Hrvatski Dragovoljac 3-2 (1-1)

Strijelci: Valentić '40 (ag) , Miličević '54, Kačavenda '80/Veljača '14, Bogadur '87

LOKOMOTIVA: Santini - Cipetić, Soldo, De Haas, Miličević - Cokaj, Marić - Aliyu (Vranjković '90), Kačavenda (Maleš '86), Pivarić (Stojković '75) - Dabro (Raul Florutz '86)

HR. DRAGOVOLJAC: Šubarić . Majstorović (Martinez '77), Bagadur, Vulikić, Valentić - Hrvoj, Babin (Bašić '46) - Roca (Skorup '82), Petković (Perić '54), Teklić - Veljača (Karoglan '82)