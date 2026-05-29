LIGUE 1

Nica svladala Sain-Etienne i zadržala prvoligaški status

Ligue 1 - Relegation Playoff - Second Leg - OGC Nice v AS Saint-Etienne
ALEXANDRE DIMOU/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.05.2026.
u 23:11

Nica je kao 16. na ljestvici Ligue 1 morala odigrati dva susreta dodatnih kvalifikacija iz kojih je izašla kao bolja za čak tri pogotka

Nogometaši Nice i iduće sezone će igrati u elitnoj francuskoj Ligue 1 nakon što su na domaćem terenu s 4-1 pobijedili St. Etienne u uzvratnom ogledu dodatnih kvalifikacija.

Prva utakmica u St. Etienneu je završila bez pogodaka, dok se uzvrat u Nici igrao pred praznim tribinama zbog kazne tom klubu.

Nica je kao 16. na ljestvici Ligue 1 morala odigrati dva susreta dodatnih kvalifikacija iz kojih je izašla kao bolja za čak tri pogotka. U uzvratu je domaćin poveo u 62. minuti kada je Clauss lijepo zabio s deset metara iz poluvoleja.

Gosti su se vratili u 79. minuti kada je Davitašvili realizirao jedanaesterac za 1-1, ali gosti su vrlo kratko uživali u tom rezultatu. U 81. je Boudache vratio domaćina u vodstvo, dok je sve riješio Wahi s dva pogotka u završnici, zabijao je u 87. i 92. minuti za konačnih 4-1.

Iz Ligue 1 su direktno ispali Nantes i Metz koji su zauzeli 17. i 18. mjesto na ljestvici. U elitni razred su ušli drugoligaški prvak Troyes i doprvak Le Mans.
Ključne riječi
St. Etienne Nice Ligue 1

