FOTO Ovo su možda najljepše slike dana: Bile su na rubu smrti, prekrivene parazitima, a sada su ponosno zaplivale u slobodu

Na plaži Verudela u Puli, nedaleko od akvarija u kojem djeluje najstarije hrvatsko oporavilište za morske kornjače, u more je vraćeno šest oporavljenih glavatih želvi. 
Foto: Sasa Miljevic
Veterinarka Lucija Romić je za HRT pojasnila da su sve kornjače u oporavilište stigle sa sindromom iscrpljenosti. Bile su dosta letargične, dehidrirane, a oklop im je bio prekriven vitičastim rakovima. Oporavljale su se nekoliko mjeseci, ovisno o stanju i ozljedama koje smo zatekli, rekla je Romić.
Dodala je kako se kornjače u oporavilištu najčešće zadržavaju oko šest mjeseci, no trajanje oporavka ovisi o težini ozljeda i općem stanju životinja.
Govoreći o najvećim prijetnjama morskim kornjačama, Romić je istaknula da je glavni problem čovjekovo djelovanje. "Globalno zatopljenje, plastika, zapetljavanje u ribarske mreže, gutanje udica i udari plovila samo su neki od razloga zbog kojih stradavaju", upozorila je.
Iako je šest želvi vraćeno u prirodu, u oporavilištu se i dalje skrbi za još dvije kornjače, Irenu i Mare. "Uspješno se oporavljaju, ali treba im još malo vremena", kazala je Romić.
Građanima je uputila apel da budu pažljiviji prema prirodi i morskim ekosustavima te da u slučaju pronalaska ozlijeđene ili iscrpljene morske kornjače nazovu 112, koji će ih uputiti na najbliže oporavilište.
Događaj na Verudeli privukao je velik broj posjetitelja, posebno djece koja su imala priliku izbliza vidjeti povratak oporavljenih kornjača u more i učiti o važnosti očuvanja prirode.
