FOTO Ovo su možda najljepše slike dana: Bile su na rubu smrti, prekrivene parazitima, a sada su ponosno zaplivale u slobodu

Veterinarka Lucija Romić je za HRT pojasnila da su sve kornjače u oporavilište stigle sa sindromom iscrpljenosti. Bile su dosta letargične, dehidrirane, a oklop im je bio prekriven vitičastim rakovima. Oporavljale su se nekoliko mjeseci, ovisno o stanju i ozljedama koje smo zatekli, rekla je Romić.
Govoreći o najvećim prijetnjama morskim kornjačama, Romić je istaknula da je glavni problem čovjekovo djelovanje. "Globalno zatopljenje, plastika, zapetljavanje u ribarske mreže, gutanje udica i udari plovila samo su neki od razloga zbog kojih stradavaju", upozorila je.
Građanima je uputila apel da budu pažljiviji prema prirodi i morskim ekosustavima te da u slučaju pronalaska ozlijeđene ili iscrpljene morske kornjače nazovu 112, koji će ih uputiti na najbliže oporavilište.