DAMIR KRZNAR O OFENZIVCU

Što će Dinamu donijeti povratak Mislava Oršića? 'On ima 33 godine, ali to uopće nije važno'

ARHIVA: Mislav Oršić postao je novi član engleskog Southamptona
Autor
Robert Junaci
29.05.2026.
u 10:00

Uopće nije važno to što su mu 33 godine, znam kakav je radnik i profesionalac, koliko se brine o svom tijelu, i dalje je vrlo eksplozivan i drago mi je da se istinski dinamovac vraća

Mislav Oršić vraća se u Dinamo. Drugi je to igrač nakon Stjepana Radeljića, koji je dosad bio stoper Rijeke, koji dolazi bez odštete, i to jer mu je ugovor s ciparskim Pafosom istekao.

Svaki navijač Dinama sjeća se njegovih hat-trickova protiv Atalante i Tottenhama, svaki navijač naše reprezentacije sjeća se sjajnog pogotka Maroku u utakmici za broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru. No, tu samo djelići njegove sjajne karijere u Dinamu u koji je došao 2018. godine iz Južne Koreje. I onda je odigrao niz nezaboravnih utakmica, u više od 200 utakmica za plave je postigao 91 pogodak uz 40 asistencija.

Super zahvalan igrač

Šteta što je silno želio igrati u Engleskoj, nije se usrećio odlaskom u Southampton, a onda i prelaskom u Trabzonspor. U međuvremenu je imao tešku ozljedu ligamenata koljena, ali se vratio i odigrao posljednjih godinu dana u ciparskom klubu. I sad je došlo vrijeme za povratak u Maksimir.

Oršić je super zahvalan igrač za svakog trenera, riječ je o izuzetnom radniku i profesionalcu. On je dobar 'pik' za Dinamo, individualno je još jak, i dalje je eksplozivan i strašno mi je drago zbog njega što se vraća u Dinamo jer je istinski dinamovac – kazao nam je Damir Krznar koji je radio s Oršićem u Dinamu i dobro zna o kakvom je igraču i čovjeku riječ.

Oršiću su sad 33 godine, no Krznar to ne vidi kao nekakav problem.

– Kao što sam rekao, on se jako brine o svom tijelu i godine mu sigurno nisu problem, vjerujem u njega, vjerujem da će Dinamu ponovno puno toga dobroga donijeti.

Sigurno je da nije 'potrošen', u Engleskoj i Turskoj nije se naigrao.

– Dobro je što je na Cipru uhvatio kontinuitet utakmica, tijekom tih godinu dana vratio se u nogometni život, ta godina igranja dobro mu je došla i držim da spreman dolazi u Dinamo – kaže Krznar.

U Pafosu je upisao 48 nastupa, među ostalim igrao je u šest utakmica kvalifikacija za Ligu prvaka, a ona i u tom elitnom natjecanju igrao u osam utakmica.

Dinamo je ljetos napravio veliku rekonstrukciju momčadi, promijenio je gotovo cijelu momčad i na kraju uvjerljivo slavio, uzeo je dvostruku krunu iako na početku nije izgledalo idealno.

– Ma Dinamo je bio super i zaslužuje sve pohvale. U jako teškoj situaciji sve su na kraju odradili jako dobro. Puno je igrača otišlo ljetos iz Dinama, puno je novih došlo, bile su to ogromne promjene u igračkom kadru i na kraju se sve to jako dobro, pa čak i brzo, posložilo – kaže Krznar.

No, bilo je i dosta dvojbi oko tog novog Dinama pogotovu kad su krenuli lošiji rezultati u prvom dijelu prvenstva.

– Bilo je oscilacija, pogotovu u Europskim utakmicama i težih poraza. No, kad je o Europi riječ, onda je to kod Dinama specifično, te utakmice dolaze dosta rano, a momčad se tek slagala i, kad nisi posložen, onda dolaze problemi. Vjerujem da, kad bi sad Dinamo na proljeće igrao te europske utakmice bilo bi bolje. Vjerujem da bi se u novoj sezoni i taj još bolji europski dio priče mogao vratiti. Iako, nema se Dinamu što prigovoriti u ovoj sezoni, pa uzeli su dvostruku krunu, prošli su skupinu Europske lige. A način na koji su odigrali proljeće u našoj ligi je fenomenalan – kaže Krznar i nastavlja:

Dinamo je sad 'kliknuo'

– Mislim da je momčad sad 'kliknula' i uz tri, četiri dobra 'pika' na jesen bi plavi mogli nastaviti s načinom na koji su završili ovu sezonu, pa i u toj europskoj priči koja im sad počinje puno ranije negoli prošle sezone.

Nakon što je dugo bio pomoćni trener u Dinamu, Krznar je vodio prvu momčad i s njom izbacio Tottenham koji je vodio José Mourinho, nakon 0:2 u Londonu s 3:0 i tri pogotka Mislava Oršića plavi su prošli u četvrtfinale Europske lige. Poslije Dinama bio je trener Maribora i Celja s kojim je osvojio naslov slovenskog prvaka, potom je vodio mađarski Ujpesti, a onda je od siječnja ove godine vodio Khor Fakkan, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Prvenstvo je tamo završilo, no Krznar još ne zna hoće li ostati i dalje u tom klubu.

Razgovaramo, ali ni sam ne znam, daleko od obitelji, roditelji su mi već u ozbiljnim godinama i ne želim da se brinu zbog mene.

Da, Khor Fakkan nije daleko od Hormuškog tjesnaca, a znamo dobro koliko je tamo napeta situacija.

– Ma sve je bilo kod nas u redu, pa normalno smo odigrali prvenstvo. U četiri mjeseca koliko je situacija složena u blizini su pala četiri drona. Uostalom, ovaj grad nije na samom Hormuškom tjesnacu, već je južnije, tu su otvoreni i plovni putovi. Zrakoplovi normalno prometuju, doduše u posljednje vrijeme su samo tri leta tjedno za Europu, dosad su bili svakodnevni, ali tamo nije bilo ozbiljnih problema – zaključio je Damir Krznar.
Ključne riječi
Damir Krznar Mislav Oršić

