Ovo što je Hajduk napravio je nekorektno, ali to samo dokazuje da klub nema novca

Hajduk je u četvrtak ujutro objavio "Obavijest o statusu igrača prve momčadi", a glavna vijest u tom priopćenju jest da su Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Guillamon slobodni, odnosno da mogu potražiti novi klub. Svi oni imaju ugovor na još godinu dana, ali klub ih je stavio na transfer-listu i pokušat će ih prodati. U svakom slučaju, Hajduk ih je otpisao i više ne računa na njih!

Krovinović je u Hajduku još od 2021., a Šarlija od 2023. godine te su obojica među igračima s najduljim stažem u aktualnom kadru splitske momčadi, no sada se očito bliži rastanak s njima. Guillamon je, pak, došao u Hajduk prošlog ljeta iz Valencije. Dok je rastanak s Guillamonom logičan, jer Španjolac je pokazao premalo u protekloj sezoni, ovakvo javno otpisivanje Krovinovića i Šarlije iznenadilo je pa čak i šokiralo mnoge u hrvatskom nogometu. Ovako javno objaviti da su tri igrača koja imaju ugovor za sljedeću sezonu "slobodni potražiti nove prilike u drugim sredinama" u najmanju je ruku neprofesionalno, da ne kažemo diletantski. Jer, osim što je igračima smanjena tržišna cijena, i Hajduk će imati lošiju pregovaračku poziciju sada kada svi znaju da im ta trojica igrača više nisu potrebna.

Almena u najvećeg rivala?

Također, nekorektno je Krovinovića i Šarliju otpisati na takav način, jer to su igrači sa 192 (Krovinović) i 80 (Šarlija) nastupa za splitski klub. Zaslužili su puno više korektnosti od ovakvog načina objave. Hajduk je ovakvim načinom otpisivanja igrača jasno pokazao da je financijska situacija loša, odnosno da na Poljudu počinje štednja.

Otpisivanje Krovinovića, Šarlije i Guillamona potvrđuje da je Hajduk u vrlo lošoj financijskoj situaciji, pa se uoči početka nove sezone rješava igrača s najvišim plaćama.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će se postaviti prema svom uvjerljivo najplaćenijem, ali i najboljem igraču Marku Livaji. Navodno bi mu klub dao novi, produljeni ugovor, ali uz znatno manja primanja nego što ima sada (1,2 milijuna eura). Pitanje je naravno i je li Livaja spreman pristati na smanjenje plaće od otprilike 500 tisuća eura godišnje.

I Anti Rebiću ponuđen je novi ugovor, također manji od dosadašnjeg po kojem zarađuje 400.000 eura po sezoni.

U jučerašnjoj objavi Hajduk je potvrdio i da Anthony Kalik te Ismael Diallo napuštaju klub nakon što im 31. svibnja isteknu ugovori. Mnogi ovosezonski igrači Hajduka napustit će klub, pa tako ondje iduće sezone nećemo gledati niti sjajnog mladog Španjolca Ikera Almenu. Potvrdio je to i Hajduk, ostavivši jako male šanse da se to promijeni.

"Klub trenutačno vidi male mogućnosti za nastavak suradnje zbog financijskih ograničenja. U ovom trenutku teško je donositi konačne zaključke jer su predstavnici igrača i dalje u razgovorima s njegovim matičnim klubom", pišu iz Splita o igraču koji je na Poljud stigao kao posuđeni igrač iz saudijskog Al Qadsiaha.

Sve se glasnije spominje mogućnost da španjolski krilni napadač potpiše za Dinamo. Hrvatski prvak navodno pokušava ispregovarati posudbu s opcijom otkupa. Talijanski insajder Lorenzo Lepore objavio je informaciju da je Dinamo već poslao ponudu za Almenu te da bi paket uključivao besplatnu posudbu, dok bi opcija otkupa bila postavljena na oko 3,5 do četiri milijuna eura.

Pukštas i Sigur odlaze?

Almena je odigrao 23 utakmice za Hajduk, upisao četiri gola i tri asistencije, te ostavio vrlo dobar dojam. U drugom dijelu sezone sputala ga je ozljeda, no pokazao je da je igrač s velikim potencijalom. Na žalost Hajdukovih navijača, svojim dobrim igrama postao je i preskup za splitski klub.

Novi sportski direktor Hajduka, Poljak Robert Graf, morat će se okrenuti jeftinijim rješenjima, a nije isključeno da u idućim danima otpiše još neke igrače iz aktualne momčadi. Naprimjer, one s izdašnim ugovorima poput Mihaela Žapera i Frana Karačića, koji su ovo proljeće bili na posudbama u Radomlju i Osijeku.

Naravno, Hajduk će morati i prodavati, a prvi bi mogli otići Rokas Pukštas i Niko Sigur.