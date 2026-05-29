Barcelona objavila dolazak prvog pojačanja ovog ljeta: Stigao je skupi Englez

Španjolski prvak Barcelona službeno je u petak obznanila da je iz Newcastlea u svoje redove dovela 25-godišnjeg Anthonyja Gordona koji je potpisao petogodišnji ugovor.

Barcelona nije objavila financijsku pozadinu ovog transfera, s tim da su engleski mediji i ranije objavljivali da će Katalonci za Gordona platiti 80 milijuna eura plus određene bonuse.

Tijekom sezone čelnici Barcelone su bili itekako zadovoljni Gordonom dok je u tri navrata u Ligi prvaka igrao protiv njih. Gordon je tijekom 12 utakmica u elitnom natjecanju postigao deset pogodaka, a ukupno je za Newcastle u sezoni postigao 17 pogodaka.

Gordon se nalazi na popisu engleskih reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo, a tijekom karijere za nacionalnu je momčadi odigrao 17 utakmica uz dva pogotka.

Profesionalnu karijeru je počeo u Evertonu, uz kratku posudbu u Prestonu, dok je igrač Newcastlea bio od 2023. godine.