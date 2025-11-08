Lokomotiva i Slaven Belupo podijelili bodove, Jagušić maestralno zabio

U prvom subotnjem susretu 13. kola HNL-a nije bilo pobjednika, u uzbudljivom su susretu na maksimirskom stadionu nogometaši Lokomotive i Slaven Belupa odigrali 1-1 (0-1).

Gosti su poveli u 45. minuti nakon sjajnog pogotka Adriana Jagušića koji je s 25 metara pogodio rašlje. Sve do 89. minute gosti iz Koprivnice su imali tri boda u džepu, ali je tada za konačnih 1-1 pogodio Marko Vešović.

U posljednje četiri ligaške utakmice Lokomotiva ima dva remija i dva poraza, a Slaven Belupo dvije pobjede i tri remija u zadnjih pet prvenstvenih nastupa. Slaven Belupo je ostao treći, dok je Lokomotiva sada četvrta.

Uvodni dio susreta bio je protkan greškama s obje strane. Prvu nešto ozbiljniju situaciju složio je domaći sastav u 10. minuti. Veliki dio posla obavio je Diop, a udarac Vasilja je završio pored vratnice.

Daleko bolju šansu Lokomotiva je imala u 27. minuti, ali je tada u dva navrata odlično reagirao gostujući vratar Čović. Prvo je zaustavio udarac glavom Vukovića, dok je potom spriječio gotovo siguran pogodak nakon udarca Katića. Samo dvije minute kasnije na drugoj strani je dva puta svoj udarac isprobao Mitrović, ali niti tada nije bilo promjene rezultata.

Relativno mirno trajala je utakmica sve do posljednje minute prvog dijela kada je na scenu stupio Jagušić. Mladi hrvatski reprezentativac silovito je potegnuo s 25 metara iskosa te je majstorski naciljao suprotne rašlje za 1-0 Slaven Belupa.

Vrlo mirno bilo je na maksimirskom stadionu u uvodu drugog poluvremena. Lokomotiva je imala prevlast u posjedu, ali bila je daleko od potencijalnog izjednačenja sve do 66. minute. Tada je okvir vrata spasio Slaven Belupo. Iz teške pozicije pucao je glavom Vuković, a gostujući igrač Nestorovski je spašavajući svoja vrata pogodio gredu i ostalo je vodstvo gostiju.

Kako se bližio kraj dvoboja tako je rasla inicijativa Lokomotive koja je novu sjajnu šansu imala u 78. minuti. Iz blizine je pucao Stojaković, ali je fenomenalno nogom reagirao Čović i sačuvao minimalnu prednost svog sastava. U 81. je ponovno pucao Stojaković, ovaj put s desetak metara, ali je i tada na pravom mjestu bio gostujući golman.

Spasio je Čović goste i u 88. minuti nakon što je pucao Sušak, ali pomoći za Slaven Belupo ipak nije bilo u 89. minuti. Puno bolju igru u završnici Lokomotiva je oplemenila golom za 1-1. Sam je na drugoj vratnici ostao Vešović i zabio nakon asistencije Subotića za konačnu podjelu bodova.

U nastavku subote od 17.45 sati na Poljudu će igrati Hajduk i Osijek. Kolo je otvoreno utakmicom u petak u kojoj su Gorica i Vukovar 1991 remizirali 1-1. Gosti su poveli golom Puljića u 51. minuti, dok je s igračem više Gorica izjednačila u 85. golom Kavelja. U nedjelju se sastaju Istra 1961 i Dinamo od 16 sati, dok Rijeka gostuje kod Varaždina i taj dvoboj počinje u 18.15 sati.