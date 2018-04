Lokosice na ispitu: sudar nepobijeđenih sastava u Europi

Rukometašice Lokomotive danas u dvorani II Doma sportova (18 sati) igraju prvu utakmicu polufinala Challenge kupa protiv španjolskog sastava Gran Canaria.

Lani su se ova dva sastava susrela u četvrtfinalu istog natjecanja. Lokosice su u Zagrebu pobijedile s pet razlike, a u gostima izgubile s tri.

– Gran Canaria trenutačno je vodeća momčad španjolskog prvenstva i vjerojatno će biti nove prvakinje. U odnosu na lani dosta su promijenile roster i sigurno je da su puno jače. Lani su možda bile iskusnije, ali ove sezone igraju puno agresivnije u obrani i dosta trče polukontru i kontru – istaknuo je Nenad Šoštarić, trener Lokomotive.

Bilo bi sjajno kada biste kao i lani na uzvrat otišli s plus pet?

– Mislim da će obje utakmice biti podjednako teške i da se konačni pobjednik neće znati nakon prvih 60, već nakon 120 minuta. I jedni i drugi nemamo poraz u Europi. Lani smo osvojili Challenge cup samo s jednim porazom, i to upravo od njih – istaknuo je Šoštarić.

U redovima Gran Canarije igra i jedna hrvatska igračica, Slavica Šuster.

– Riječ je o igračici koja ima 29 godina i igra na mjestu srednjeg vanjskog. U Gran Canariju došla je iz slovačke lige, no u španjolskom sastavu ne igra u prvoj postavi. Više me brinu Brazilke Ferreira i Dos Santos, ali i niz odličnih španjolskih igračica kao što su Hernandez, kružna napadačica, te Rodriguez, desni vanjski. Imaju i odličnu vratarku, superiskusnu Navarro koja ima broncu s Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine – istaknuo je trener Lokomotive.

Na putu do polufinala Gran Canaria je po dvaput svladala nizozemski Meadilon, švedski Boden i turski Zagnosporr, dok je Lokomotiva po dvaput pobijedila austrijski Bad Stockerau, grčki PAOK i nizozemski Quintus.

U drugom polufinalu igraju poljski Lublin i turski Ardesen.

– Po meni su Poljakinje velike favoritkinje. I one su poput Gran Canarije vodeći sastav u domaćem prvenstvu. Zanimljivo da i u poljskom sastavu imamo jednu našu igračicu, vratarku Gabrijelu Bešen. No, nije prva vratarka, već je to Poljakinja Gawlik – zaključio je Nenad Šoštarić.