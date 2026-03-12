Naši Portali
OSMINA FINALA

Hrvati u Europskoj ligi: Erlić i Matanović od prve minute, a mnogi su grijali klupu

Europa League - Knockout Phase Playoff - Second Leg - Real Sociedad v FC Midtjylland
VINCENT WEST/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.03.2026.
u 23:12

Nikola Moro ostao je na klupi Bologne u domaćem 1-1 remiju s Romom, dok je Dominik Prpić s klupe ispratio 2-1 gostujući uspjeh Porta protiv Stuttgarta.

Hrvatski branič Martin Erlić odigrao je čitav susret za Midtjylland u 1-0 gostujućoj pobjedi protiv Nottingham Foresta u prvoj utakmici osmine finala Europske lige.

Jedini gol na utakmici postigao je Cho u 80. minuti.

Igor Matanović odigrao je čitav susret za Freiburg koji je na gostovanju kod Genka izgubio sa 0-1. Gol je zabio El Ouahdi u 24. minuti.

Franko Kovačević ušao je u igru u četvrtoj minuti sudačke nadoknade u 2-0 domaćoj pobjedi Ferencvarosa protiv Brage do koje je mađarski sastav stigao pogocima Kanichowskyja (32) i Josepha (68).

Adriano Jagušić i Tin Jedvaj nisu konkurirali za nastup u dresu Panathinaikosa koji je na svom terenu svladao Betis sa 1-0.

Rezultati: 

Bologna - Roma                    1-1 (Bernardeschi 50 / Pellegrini 71)
Lille - Aston Villa               0-1 (Watkins 61)
Panathinaikos - Betis             1-0 (Taborda 88-11m) 
Stuttgart - Porto                 1-2 (Undav 40 / Moffi 21, Mora 27)
Celta - Lyon                      1-1 (Rueda 25 / Endrick 87)
Ferencvaros - Braga               2-0 (Kanichowsky 32, Joseph 68)
Nottingham Forest - Midtjylland   0-1 (Cho 80)
Genk - Freiburg                   1-0 (El Ouahdi 24)
Adriano Jagušić Europska liga

