Hrvati u Europskoj ligi: Erlić i Matanović od prve minute, a mnogi su grijali klupu

Hrvatski branič Martin Erlić odigrao je čitav susret za Midtjylland u 1-0 gostujućoj pobjedi protiv Nottingham Foresta u prvoj utakmici osmine finala Europske lige.

Jedini gol na utakmici postigao je Cho u 80. minuti.

Igor Matanović odigrao je čitav susret za Freiburg koji je na gostovanju kod Genka izgubio sa 0-1. Gol je zabio El Ouahdi u 24. minuti.

Franko Kovačević ušao je u igru u četvrtoj minuti sudačke nadoknade u 2-0 domaćoj pobjedi Ferencvarosa protiv Brage do koje je mađarski sastav stigao pogocima Kanichowskyja (32) i Josepha (68).

Nikola Moro ostao je na klupi Bologne u domaćem 1-1 remiju s Romom, dok je Dominik Prpić s klupe ispratio 2-1 gostujući uspjeh Porta protiv Stuttgarta.

Adriano Jagušić i Tin Jedvaj nisu konkurirali za nastup u dresu Panathinaikosa koji je na svom terenu svladao Betis sa 1-0.

Rezultati:

Bologna - Roma 1-1 (Bernardeschi 50 / Pellegrini 71)

Lille - Aston Villa 0-1 (Watkins 61)

Panathinaikos - Betis 1-0 (Taborda 88-11m)

Stuttgart - Porto 1-2 (Undav 40 / Moffi 21, Mora 27)

Celta - Lyon 1-1 (Rueda 25 / Endrick 87)

Ferencvaros - Braga 2-0 (Kanichowsky 32, Joseph 68)

Nottingham Forest - Midtjylland 0-1 (Cho 80)

Genk - Freiburg 1-0 (El Ouahdi 24)