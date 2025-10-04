Luka Modrić otvoreno: Milan sam odabrao zbog Bobana i djetinjstva, a ovo je razlog zbog kojeg trajem

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i apsolutna legenda svjetskog nogometa Luka Modrić podijelio je svoja razmišljanja o dolasku u Milan, odnosu s trenerom Massimilianom Allegrijem, svojoj naizgled vječnoj ljubavi prema nogometu i još mnogo toga u intervjuu za CBS Sports Golazo.

Bez puno dvojbe se može reći da je Modrić do sada bio jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji igrač Milana ove sezone. Gotovo u svakoj utakmici imao je velik utjecaj i visoke ocjene, i to ne samo zato što je velika zvijezda.

Govoreći za CBS Sports Golazo, u razgovoru objavljenom na njihovu YouTube kanalu, Modrić je podijelio svoje misli o zaista velikom rasponu tema, od svoje dječačke ljubavi prema talijanskoj ligi sve do toga uči li Amerikanca hrvatskog podrijetla, Christiana Pulišića, hrvatski jezik.

Koja je tvoja najveća snaga?

- Bolje je pitati druge o tome, jer da ja govorim o svojim snagama bilo bi možda malo pretenciozno. Ipak, mislim da je to moja mentalitet.

Zašto Serie A i zašto Milan?

- Kada sam bio dijete, uvijek sam pratio talijansku ligu. U to vrijeme to je bila jedna od najboljih, ako ne i najbolja liga na svijetu. Moj omiljeni klub bio je Milan jer je tamo igrao Zvonimir Boban. On je bio moj idol nakon što je predvodio Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu 1998. godine. To je razlog zašto sam izabrao Italiju, a posebno Milan.

Kako gledaš na svoju ulogu? Što možeš donijeti momčadi?

- Došao sam ovdje pobjeđivati. Ono što mogu dati klubu i igračima je moj mentalitet, moja radna etika. Svaki dan moraš raditi naporno, davati 100%, i ako to radiš na treningu, lakše je isto ponoviti i u utakmici. Zbog toga sam ovdje.

Koji je cilj ove sezone?

- Postajemo sve bolji, u momčadi ima puno mladih igrača. Moramo ići utakmicu po utakmicu, trening po trening, pokušavajući rasti kao momčad i napredovati. Nadam se da možemo vratiti Milan tamo gdje mu je mjesto jer ovo je jedan od najvećih klubova na svijetu. To sam osjetio odmah kad sam došao, zbog organizacije, okruženja i svega ostalog. Po rezultatima Milan nije ono što je nekad bio, ali zato mislim da svi u ekipi moraju ići u istom smjeru, boreći se za trofeje.“

Kakav potencijal ima Pulišić?

- Prije svega, Christian je sjajan dečko. Kao nogometaš ima ogroman potencijal, ali on je već sada vrhunski igrač. Pokazao je to dugo vremena u Dortmundu, zatim u Chelseaju, a sada i u Milanu. Vrlo je vješt, brz i dobro razumije nogomet. Užitak je igrati s njim.

Učiš li ga hrvatski?

- Da, ali mislim da je on već ranije igrao s nekim hrvatskim igračima koji su ga naučili riječima koje nisu za pred kamerama. Za sada nismo puno pokušavali pričati na hrvatskom, ali možda u budućnosti.

Soccer Football - Serie A - Lecce v AC Milan - Stadio Via del mare, Lecce, Italy - August 29, 2025 AC Milan's Luka Modric, Christian Pulisic and Ruben Loftus-Cheek celebrate after the match

Igrao si pod nekim velikim trenerima u karijeri. Koja je razlika između njih i Allegrija?

- Iskreno, ne volim uspoređivati trenere. Ono što mogu reći o Allegriju je da je sjajan trener, sjajna osobnost, vrlo je zabavan, ali i izravan prema igračima. Iskren je i kaže ti što očekuje od tebe, što moraš raditi i što radiš pogrešno.Nije važno o kome se radi, isti pristup ima prema svim igračima. To mi se jako sviđa. On je i pobjednik, dokazao je to već u Milanu i u Juventusu. Sjajno je imati ga za trenera.

Sviđa li ti se taj direktan pristup trenera?

- Da, sviđa mi se, jer danas, ako je trener previše iskren, igrači se vrlo lako uvrijede. Ali ja to preferiram, a Allegri to radi na dobar način. Uvijek ubaci šalu u razgovor koja te opusti. Njegov pristup je fenomenalan, stvarno me iznenadio.

Dugovječnost tvoje karijere – u čemu je tajna, Luka?

- Svi me to stalno pitaju, ali nema tajne. Stvarno volim nogomet, za mene je to sve i potpuno mu se posvećujem. Živim za nogomet. Još uvijek osjećam radost igre, sve mi je to lako, pa čak i odlazak na treninge. To me drži motiviranim.

28 trofeja u karijeri – je li to ljubav prema igri ili nešto drugo?

- Samo ljubav prema igri. To me motivira i kad nešto osvojiš, dobiješ osjećaj da to želiš ponoviti. To je jedinstveno.

Tvoja rutina ljepote – još uvijek izgledaš vrlo mlad…

- Nema tu tajne, ne mogu vam reći jednu stvar, to je puno stvari zajedno. Ljubav prema igri, nemogućnost da se zadovoljiš onim što si napravio u prošlosti. Uvijek moraš iznova dokazivati sebe - zaključio je Modrić.