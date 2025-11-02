Lino Červar otkrio kako je od zadnjih u Europi stvorio svjetske prvake i olimpijske pobjednike

Jedan od zanimljivijih nastupa na konferenciji Sport Innovest bio je svakako onaj energičnog i vitalnog rukometnog trenerskog maga Lina Červara (75), stručnjaka koji je s reprezentacijom Hrvatske osvojio sedam medalja na najvećim svjetskim natjecanjima – olimpijsko zlato te jedno svjetsko zlato i tri srebra, ali i tri europska srebra. O svojoj trećoj knjizi "Put do vrha i tajne uspjeha" govorio je Lino gorljivo i temperamentno, u stilu nekog evangelističkog propovjednika. Propovijedao je Mago di Umago tajne trenerskog zanata ne samo u rukometu već u svim loptačkim sportovima, ali i sportu u cijelosti. Inače, Linov nastup najavio je još jedan sjajan govornik, neuroznanstvenik i pedagog Ranko Rajović, kojeg je Červar u svom nastupu nazvao uzorom.

– Napisao sam knjigu koju sam želio pročitati – kazao je Lino dodavši:

– Malo ćete u svijetu sporta naći još aktivnih trenera koji su napisali tri knjige.

Malo je danas takvih trenera poput Lina koji je svoju bogatu kolekciju znanja upotpunjavao razgovarajući s trenerskim veličinama iz drugih sportova poput nogometaša Marcela Lippija, odbojkaša Julija Velasca, košarkaša Dana Petersona ili pak s Alom Vermailom, jedinim kondicijskim trenerom koji ima šampionski ring u NBA i NFL-u.

– Mene je cijelu moju trenersku karijeru zanimalo što se događa od vrata na gore. Zanimali su me igrači koji su u stanju brzo uočavati probleme i nalaziti rješenja. Bog je svima nama dao mozak, ali ne i uputstva za upotrebu. I zato sam tragao za svim mogućim znanjima.

Njih je očito kompletirao 2003. kada je hrvatsku mušku rukometnu vrstu od reprezentacije koja je 2002. bila 16. na Prvenstvu Europe učinio svjetskim prvakom. Godinu dana kasnije i olimpijskim pobjednikom.

– Govorili su mi da je to sastav luzera i autsajdera koji su u stanju i trenera tući. A oni su u samo 18 mjeseci postali i svjetski prvaci i olimpijski pobjednici. A olimpijsko zlato, po meni, ima vrijednost Nobelove nagrade.

A da bi spomenutu družinu nazvanu "kaubojima" uspio ukrotiti, Lino se jako dobro pripremio. A pri tome prvom nastupu nije koristio imidž trenera koji je napravio uspjeh s Italijom koju je odveo na SP (preko Slovenije) i koji je od Talijana dobio plaću poput Bogdana Tanjevića koji je pak s košarkašima bio prvak Europe:

– Znao sam da će prvi sastanak biti odlučujući i za njega sam se pripremao više od mjesec dana. Rekao sam im da ja nisam trener iz njihovih snova, ali ni da oni nisu igrači iz mojih snova. Rekao sam im neka budu posvećeni mojoj ideji i da im ja jamčim svjetski vrh. Rekao sam im da imam ideju i da ako oni njoj budu posvećeni, da im jamčim svjetski vrh. A to je značilo da moramo trenirati onako kako želimo igrati i da nam didaktika mora biti najvažnija to jest da nam treninzi i misaono budu zahtjevni.

U tom smislu oslanjao se na misli Vitora Fradea, portugalskog nogometnog akademika, koji je osmislio taktičku periodizaciju.

– Mi treneri želimo igrače koji misle, procjenjuju, zaključuju i donose brze odluke. Istina je, bez kondicije nema ni mentalne snage, no kondicija ipak ne zna igrati.

Na tu temu ispričao je i anegdotu iz života Luke Kaliterne, legendarnog nogometnog trenera kojeg su Splićani zvali ocem baluna.

– Kaliterna je za mene najveći trener ikad. Kada ga je jedan kolega iz nekog drugog sporta sreo na Marjanu, upitao ga je gdje su mu njegovi nogometaši. A ovaj je na to odgovorio: "Moji igrači nisu ni lugari ni šumari i njima je mjesto na nogometnom terenu."

Rekao je Lino nešto i na temu famoznog danskog rukometa, zemlje čija je muška reprezentacija osvojila četiri naslova svjetskih prvaka uzastopce i koja je na posljednjim trima Olimpijskim igrama igrala tri finala i osvojila dva zlata (2016. i 2024.).

– Nitko me ne može uvjeriti da mi moramo učiti od Danaca. Pa oni su učili od nas, a ja vjerujem da na ovim prostorima imamo pametniju djecu. Moramo više cijeniti sebe i svoju djecu.

U tom smislu, ističe Lino, valjalo bi se držati nekih zakonitosti u trenerskom radu. Jedna je inzistiranje na kreativnosti, druga je agitiranje jer reagirati može biti prekasno. Treće je ponavljanje do automatizma.

– Nama treba naš hrvatski put – zaključio je Červar.