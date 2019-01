Lino Červar nakon prespavane noći: Ispričavam se, bio je to nalet emocija

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom protiv Francuske (23:20) zaključila drugi krug natjecanja na SP-u i u subotu će igrati utakmicu za peto mjesto.

Nakon trijumfa u Kölnu izbornik se obrušio na dio medija koji su ga, prema njegovom mišljenju, neopravdano kritizirali. Hrvatski izbornik se nakon prespavane noći ispričao.

- Žao mi je, ispričavam se jer sam u naletu velikih emocija sinoć prozvao novinara i zadirao u njegove slobode izražavanja. Žao mi je, kažem to i u ime Hrvatskog rukometnog saveza - rekao je Lino Červar za Index, te dodao:

- Trebao sam neke stvari drugačije kazati. Žao mi je zbog svega i ispričavam se. Ljudi koji nisu uz rukometnu reprezentaciju svaki dan jednostavno ne mogu razumjeti neke stvari, no to je već druga tema.

Izbornika je nakon utakmice ponijelo i izgovorio je mnogo toga, iako za to nije bilo vrijeme i mjesto. Izabrao je krivi trenutak što je i sam priznao. Lino je krenuo u obračun s novinarima, prije svega s kolegom iz Jutarnjeg lista Draženom Krušeljom.

- Nisam to želio napraviti i žao mi je, ponovit ću da su emocije bile presnažne. Posebno ne želim da moji istupi opterete reprezentaciju, mi smo u Njemačkoj osim igre pokazali i vrlo zrelo ponašanje. Ponosan sam na svoje igrače, oni trebaju biti u prvom planu - priznao je Lino Červar i zaključio:

- Ja se zbog emocija nisam mogao suzdržati, emotivan sam i svjestan sam da sam u nekim stvarima pogriješio. Novinar nije učinio ništa loše, niti sam ja trebao spuštati stvari na osobnu razinu. No način na koji nas prate, to često nije korektno ni točno. Često takve stvari pišu ljudi koji nisu uz reprezentaciju, nisu s nama i osobno me ne poznaju. Žao mi je što sam te probleme spustio na osobnu razinu te se još jednom ispričavam i želim okrenuti stvari u pozitivnom smjeru.

