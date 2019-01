Priznanje za naš sudački par, sudit će veliko finale između Danske i Norveške

Hrvatska ipak neće biti bez predstavnika u finalu SP-a u rukometu.

Izabranici Line Červara turnir završili su na šestom mjestu, a u današnjem finalu u Herningu koje počinje u 17:30 sati između Danske i Norveške dvojac koji će dijeliti pravdu bit će hrvatski sudački par Matija Gubica i Boris Milošević.

Njih dvojica ostavila su sjajan dojam na prvenstvu, a potvrda toga je njihov izbor za najvažniju utakmicu prvenstva.

We know who will be the referees of the big final in Herning! https://t.co/GxqVEBQnRc