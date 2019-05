Lengendarna staza ostaje u kalendaru, dogodine se još jedna utrka vozi u Aziji

Ljubitelji formule 1 mogu odahnuti, utrke na legendarnoj stazi u Monzi vozit će se i sljedećih pet godina.

Naime, vodstvo formule 1 imao je ugovor s Talijanskim automobilističkim savezom do ove godine, ali je ta suradnja ovih dana produžena.

#F1 | The #ItalianGP organizers (@PresidenteACI) have reached an agreement with the @F1 owners company, Liberty Media, for the race to be held at @Autodromo_Monza for another 5 years, until 2024. The current contract expires in 2019 season.

📷 Wikipedia, F1 & Red Bull pic.twitter.com/9LEgoVHJjx