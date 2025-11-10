Lena za 12 sati pretrčala 137,52 kilometra

Na stadionu Mladosti u Zagrebu održano je posljednje ovogodišnje Prvenstvo Hrvatske – pojedinačno i ekipno prvenstvo u trčanju na šest i 12 sati.

Natjecanje je okupilo ponajbolje hrvatske ultramaratonce i ultramaratonke, koji su još jednom pokazali iznimnu izdržljivost, mentalnu snagu i sportski duh.

Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, postignuti su vrlo vrijedni rezultati, a događaj je protekao u odličnoj atmosferi i organizaciji.

U disciplini 12 sati među ženama najuspješnija je bila Lena Bahat, koja je u zadanom vremenu pretrčala 137,520 kilometara, čime je osvojila naslov pojedinačne državne prvakinje. U ekipnom poretku u istoj disciplini slavila je ekipa AK Sljeme s ukupno 377,590 kilometara.

U muškoj konkurenciji na 12 sati naslov pojedinačnog prvaka Hrvatske pripao je Mislavu Krmpotiću, koji je ostvario rezultat od 141,635 kilometara, dok je ekipno zlato osvojila ekipa AK Sljeme s ukupno 386,848 kilometara.

U utrci na šest sati među ženama je najuspješnija bila Mirjana Šimek Bilić, koja je pretrčala 78,648 kilometara. Šimek Bilić je prošle godine na istom natjecanju postavila hrvatski rekord u ovoj disciplini, a ovo joj je bio i treći naslov državne prvakinje u trčanju na šest sati.

Ekipno zlato u ženskoj konkurenciji na 6 sati također je pripalo AK Sljeme, čije su članice zajedno pretrčale ukupno 224,403 kilometra.

U muškoj utrci na šest sati naslov državnog prvaka osvojio je Stipica Bagarić s rezultatom od 81,479 kilometara, dok je ekipni naslov pripao AK Maratonjarama s ukupno 221,652 kilometra.

Ovim natjecanjem zaključena je i sezona državnih prvenstava u 2025. godini.