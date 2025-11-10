Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Atletika

Lena za 12 sati pretrčala 137,52 kilometra

Autor
Damir Mrvec
10.11.2025.
u 20:09

Na stadionu Mladosti u Zagrebu održano je posljednje ovogodišnje Prvenstvo Hrvatske – pojedinačno i ekipno prvenstvo u trčanju na šest i 12 sati.

Na stadionu Mladosti u Zagrebu održano je posljednje ovogodišnje Prvenstvo Hrvatske – pojedinačno i ekipno prvenstvo u trčanju na šest i 12 sati.

Natjecanje je okupilo ponajbolje hrvatske ultramaratonce i ultramaratonke, koji su još jednom pokazali iznimnu izdržljivost, mentalnu snagu i sportski duh.

Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, postignuti su vrlo vrijedni rezultati, a događaj je protekao u odličnoj atmosferi i organizaciji.

U disciplini 12 sati među ženama najuspješnija je bila Lena Bahat, koja je u zadanom vremenu pretrčala 137,520 kilometara, čime je osvojila naslov pojedinačne državne prvakinje. U ekipnom poretku u istoj disciplini slavila je ekipa AK Sljeme s ukupno 377,590 kilometara.

U muškoj konkurenciji na 12 sati naslov pojedinačnog prvaka Hrvatske pripao je Mislavu Krmpotiću, koji je ostvario rezultat od 141,635 kilometara, dok je ekipno zlato osvojila ekipa AK Sljeme s ukupno 386,848 kilometara.

U utrci na šest sati među ženama je najuspješnija bila Mirjana Šimek Bilić, koja je pretrčala 78,648 kilometara. Šimek Bilić je prošle godine na istom natjecanju postavila hrvatski rekord u ovoj disciplini, a ovo joj je bio i treći naslov državne prvakinje u trčanju na šest sati.

Ekipno zlato u ženskoj konkurenciji na 6 sati također je pripalo AK Sljeme, čije su članice zajedno pretrčale ukupno 224,403 kilometra.

U muškoj utrci na šest sati naslov državnog prvaka osvojio je Stipica Bagarić s rezultatom od 81,479 kilometara, dok je ekipni naslov pripao AK Maratonjarama s ukupno 221,652 kilometra.

Ovim natjecanjem zaključena je i sezona državnih prvenstava u 2025. godini. 

Ključne riječi
Stadion Mladost trčanje ultramaraton Atletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja