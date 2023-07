Leko žestoko po sucu: Htio je ispasti pametan i glumio frajera, a to me živcira

Trener Hajduka Ivan Leko prokomentirao je crveni karton koji mu je sudac Dario Bel pokazao u prvom poluvremenu u Superkupu protiv Dinama na Maksimiru.

- Smiješna situacija, reći ću da je to smiješno. Nije važno je li faul ili nije. Pomoćni sudac je svirao korner, a sudac je čekao 20-ak sekundi jer je želio ispasti pametan. I onda on s centra bolje vidi nego pomoćnik - rekao je Leko i dodao:

- Žuti karton u redu, ali crveni ni blizu. Sudac glumi autoritet. Ja mu na terenu nisam rekao ni riječi. Živcira me kad netko glumi frajera, a on je glumio frajera. Za to se ne daje crveni karton, ali on je to dao. Sada me čeka kazna, vjerojatno će biti 10 utakmica suspenzije - sarkastično je rekao Leko.

Zatim se osvrnuo na utakmicu.

- Utakmica je bila 50:50. Igrali smo protiv prvaka, najbolje momčadi, na njihovom stadionu pred publikom. Oni imaju automatizme, a mi smo novi. Pripreme su jedno, a utakmice nešto drugo pa ne znaš kako će to izgledati. Mislim da smo imali bolje šanse. Čestitam Dinamu jer je momčad koja je znala kazniti grešku našeg Amerikanca - rekao je Leko i dodao:

- Nismo znali kako ćemo izgledati nakon svega, ali meni je ovo bilo hrabro. Uvjeren sam da bi utakmica završila da nije bio crveni karton. Miriše da ćemo imati kompetitivnu ekipu koja će moći u boj. Sad ćemo sve da u petak ostvarimo dobar rezultat u utakmici s Dinamom.