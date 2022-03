Leicester slavio protiv Burnleya

U zaostaloj utakmici 22. kola engleske Premier lige Leicester City je kao gost svladao Burnley sa 2-0.

Golove za pobjednike postigli su Maddison u 82. minuti i Vardy u 90. minuti.

Leicester je sa 30 bodova iz 24 utakmice skočio na 12. mjesto. Burnley je sa 21 bodom iz 25 nastupa ostao na 18. mjestu, prvom od tri koja vode ka ispadanju iz Premier lige.

