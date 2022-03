OGNJEN VUKOJEVIĆ

Proslavljeni bivši vatreni velikog srca: Pozvao cijeli svoj klub iz Ukrajine u Hrvatsku

- U trenutku napada bili smo u trening kampu, ali već smo znali da je to neizdrživo. Vratili smo se s priprema iz Turske, a kad vas u pet ujutro probude eksplozije i sirene.... To smo već prošli u Hrvatskoj, a sada drugi put. Vjerujem da to više nikad neću doživjeti - rekao je prije nekoliko dana proslavljeni vatreni za HRT nakon povratka u Hrvatsku