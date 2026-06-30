Vatreni više neće boraviti u Alexandriji, zahvalili su domaćinima i darovali im Modrićev dres

Uoči pretposljednjeg treninga u Alexandriji, dan prije polaska hrvatske reprezentacije za Toronto, vatreni su se odlučili zahvaliti domaćinima iz Episkopalne gimnazije kao zahvalu za iskazano gostoprimstvo.

Tom je prilikom ravnatelju dodatnih programa, Danu O’Neilu, uručen uokvireni dres Luke Modrića s komemorativnom pločicom, nakon čega je uslijedila zajednička fotografija s cijelom reprezentacijom.

Hrvatska reprezentacija ostaje u Alexandriji do danas, a potom putuje u Toronto. Bez obzira na ishod utakmice na BMO Field stadionu protiv Portugala u nokaut fazi Svjetskog prvenstva, vatreni se više ne vraćaju u Alexandriju.

U slučaju pobjede protiv Portugala, reprezentacija putuje u Dallas, a u slučaju poraza, vraća se kući.