Legendarni nogometaš otkrio što je dovelo do skandala, zašto je zahvalio reprezentaciji

Bio je kralj strijelaca Prve HNL u dva navrata, s ukupno 88 golova osmi je na vječnoj ljestvici po broju pogodaka u elitnom razredu hrvatskog nogometa, bio je prvi topnik belgijske lige, u dresu Monaca zabio je Juventusu u polufinalu Lige prvaka...

Najbolju potvrdu svoje karijere i nogometne ostavštine Robert Špehar dobio je proljetos pozivom Club Bruggea da kao počasni gost na derbiju protiv Genka izvede početni udarac. Pozdravio ga je cijeli stadion.

– Neopisiv je osjećaj kada 40.000 navijača ustane i skandira vam ime.

Robert Špehar posljednjih godinu dana nije aktivno u nogometu. Otkako je odstupio s klupe Marsonije traži novi trenerski izazov.

– Imam Uefinu PRO licenciju i što se tiče početnoga trenerskog usavršavanja, kada sam trenirao klubove iz Treće HNL, više za to nemam motiva. Imam motiva biti trener i čekam da mi se ukaže prilika kakvu mislim da zaslužujem. Imam dovoljno staža da dobijem šansu u prvoligaškoj konkurenciji. Sve ispod toga ne dolazi u obzir.

Nisam trpio nepravdu

Razumljiv je takav stav s obzirom na vrhunce kakve je imao u nogometnoj karijeri. Nosio je dres Osijeka, Zagreba, Verone, Galatasaraya, Sportinga...

Njegov transfer iz Club Bruggea u Monaco za 13 milijuna DEM tada je bio rekordan u povijesti belgijskog kluba. U Kneževini je, pak, bio dio vrhunskog napada s Henryjem, Trezeguetom, Ikpebom i N’Doramom.

Iz vremena u Monacu, Špehar pamti i pogodak za 3:2 pobjedu nad Juventusom u polufinalu Lige prvaka, nažalost, nedovoljnu da bi njegova momčad išla dalje.

– U uspomeni mi ostaje taj gol kao možda i najveći koji sam zabio bez obzira na to što nije bio vrijedan finala. Uoči utakmice, princ Albert ušao je u našu svlačionicu i rekao kako je već i plasman u polufinale veliki uspjeh za klub, ali da bi kruna sezone bila da u uzvratu pobijedimo bez obzira na to hoćemo li se plasirati u finale ili ne. Ispunili smo obećanje princu – prisjeća se Špehar koji i danas ima uspomenu na taj dvoboj.

– Čuvam dres Edgara Davidsa.

U sjećanju mu je ostao i rastanak od momčadi iz Kneževine.

– Kada sam odlazio iz Monaca u Veronu, princ Albert pozvao me na kavu i odao mi veliku počast. Zahvalio mi se na svemu i kazao da su mi njegova vrata uvijek otvorena.

S obzirom na Špeharovu nogometnu klasu, u oči upada mali broj nastupa za reprezentaciju, samo osam između 1992. i 1996., i to u prijateljskim utakmicama.

– Odgojen sam da pokušam sve pošteno, a očito je da tako teško ide ako niste u nekim krugovima, blizu vatre. Zahvalio sam se reprezentaciji nakon utakmice s BiH jer sam rekao da zaslužujem više, ispao je skandal, ali nisam želio samo sjediti na klupi jer sam bio standardan u svojim momčadima.

Tu nepravdu više nisam mogao trpjeti i zato sam ostao na osam nastupa. Bez obzira na to što je bila jaka konkurencija, mislim da sam zaslužio više.

Njegov nasljednik Dino nogometnu sreću našao je u Slovačkoj. Najbolji je strijelac i igrač Sereda.

– Stekao je iskustvo, sazrio i napokon se ne muči s ozljedama. Igra najbolje dosad, 25 mu je godina i pred njim je još deset godina karijere. Može još puno toga napraviti, prošao je sve što treba, i uspone i padove, i na pravom je putu da napravi iskorak u karijeri kakav zaslužuje.

Čak petorica iz HNL-a

Robert Špehar nije imao dvojbi kome će dati najviše glasova u Večernjakovu izboru nogometaša godine.

– Iako ove godine s Realom nije osvajao trofeje, Luka Modrić je na svojim leđima iznio plasman hrvatske reprezentacije na Europsko prvenstvo.

Možda u Madridu nije igrao kao u prvom dijelu sezone jer mu je, kao pravom kapetanu, prioritet bila reprezentacija. Da nije bilo njega, ne bi ni nas bilo na Europskom prvenstvu. Pravi kapetan, karakter, vođa, znalac. Kompletan igrač u svakom smislu

Špehar je podijelio svoje glasove, pola ih je dao hrvatskim internacionalcima, a pola nogometašima iz Prve HNL. Među njima je mjesto zaslužio i Mirko Marić koji je na najboljem putu da postane prvi nogometaš Osijeka nakon Špehara sa statusom najboljeg strijelca lige na kraju sezone.

– Prošle sezone mu je naslov najboljeg strijelca lige izmakao za jedan gol, ali ove mu godine taj naslov neće izmaći. Iskreno, već mi je malo i dosadilo da sam jedini koji je u dresu Osijeka bio najbolji strijelac prvenstva. Ali mora to i ponoviti jer ipak sam ja dva puta bio najbolji strijelac lige – rekao je smiješeći se Robert Špehar.

1. Luka Modrić (Real) 10 bodova

2. Ivan Rakitić (Barcelona) 9

3. Ivan Perišić (Inter, Bayern) 8

4. Dejan Lovren (Liverpool) 7

5. Domagoj Vida (Beşiktaş) 6

6. Dominik Livaković (Dinamo) 5

7. Bruno Petković (Dinamo) 4

8. Mislav Oršić (Dinamo) 3

9. Mijo Caktaš (Hajduk) 2

10. Mirko Marić (Osijek) 1

O Robertu Špeharu

Robert Špehar rođen je 13. svibnja 1970. godine u Osijeku, a u klubu iz Gradskog vrta je i započeo profesionalnu igračku karijeru. Nosio je dres Osijeka, Zagreba, Club Bruggea, Monaca, Verone, Galatasaraya, Sportinga, Standarda iz Liegea i Omonije.

– Povlastica je živjeti i igrati u Monacu – kaže Špehar koji je jedan od rijetkih koji se može pohvaliti da je i veliki Thiery Henry zbog njega grijao klupu. Jedna anegdota potvrđuje koliko je zbog toga bio ljutit.

– Vukao se na jednom treningu sve dok ga trener Jean Tigana nije pitao: “Što je to s tobom?”. Henry mu je odgovorio: “Boli me guzica od sjedenja na klupi”. Tigana mu nije zamjerio, nije to doživio kao bezobrazluk, već kao sportsku drskost – prepričao je Špehar, koji je nakon igračke karijere bio predsjednik Osijeka te trenirao Višnjevac i Marsoniju.