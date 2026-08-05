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OPET OTKAZAO

Ništa od Alcarazovog povratka: Na US Open dolazi bez pripreme?

FILE PHOTO: ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
Manon Cruz/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.08.2026.
u 12:25
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Alcaraz je posljednji put igrao na turniru u Barceloni, nakon čega je propustio Roland Garros i cijelu sezonu na travi, uključujući Wimbledon

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz odustao je od nastupa na Cincinnati Mastersu zbog ozljede desnog zgloba koja ga je udaljila od terena od travnja.

Drugi tenisač svijeta nadao se povratku kako bi obranio titulu na turniru, koji služi kao važno zagrijavanje za US Open. Nedavne fotografije i videozapisi na društvenim mrežama prikazuju sedmerostrukog Grand Slam prvaka na terenima za trening, što je sugeriralo da će biti spreman za turnir u Cincinnatiju, koji počinje 11. kolovoza.

"Znamo da Carlos čini sve što može kako bi se što prije vratio na turnir. Želimo mu sve najbolje u oporavku i radujemo se što ćemo ga u budućnosti ponovno dočekati u Cincinnatiju", rekao je direktor turnira Bob Moran u izjavi.

Alcaraz je posljednji put igrao na turniru u Barceloni, nakon čega je propustio Roland Garros i cijelu sezonu na travi, uključujući Wimbledon. Prijavljen je za posljednji Grand Slam sezone, US Open, gdje također brani titulu.

Ključne riječi
US Open ATP Cincinnati tenis Carlos Alcaraz

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