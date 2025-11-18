Naši Portali
ZADNJE UPOZORENJE

Najveća brazilska zvijezda mogla bi Mundijal gledati kod kuće: 'Ima šest mjeseci da se dokaže'

VL
Autor
Karlo Koret
18.11.2025.
u 15:35

"Mislio sam da se o Neymaru priča samo u Brazilu, ali on je očito globalni problem"

Izbornik Brazila Carlo Ancelotti upozorio je najboljeg strijelca u povijesti Selecaa Neymara kako mora dobro iskoristiti kraj ove i početak sljedeće sezone u Brazilu da bi se našao na popisu putnika na Svjetsko prvenstvo sljedećeg ljeta. Neymar za Brazil nije igrao od listopada 2023. kada se ozlijedio u utakmici s Urugvajem u sklopu kvalifikacija za svjetsku smotru.

Od tada ima velikih problema sa zdravljem te teško može povezati nekoliko utakmica u kontinuitetu bez ozljede. To je navelo i saudijski Al-Hilal da mu raskine ugovor nakon čega se Neymar vratio u svoj prvi klub, brazilski Santos. Kad god igra, Neymar pokazuje klasu, no problem je što zbog ozljeda igra vrlo malo te ga Ancelotti još nije zvao u reprezentaciju otkako je sjeo na klupu.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Talijanski stručnjak sada mu je izdao zadnje upozorenje uoči Mundijala.

- Mislio sam da se o Neymaru priča samo u Brazilu, ali on je očito globalni problem - započeo je 'Don Carlo':

- Na svu sreću oporavio se od ozlijede, sada ima šest mjeseci za igru. Brazilsko prvenstvo staje sedmog prosinca, onda će imati priliku otići na odmor, ali onda će opet početi prvenstvo i to mu je prilika da pokaže svoju kvalitetu i, naravno, svoje fizičko stanje.

Dodao je kako je Neymar definitvno na popisu igrača koje razmatra za prvenstvo, ali kako će biti vrlo strog u donošenju odluka jer ne želi pogriješiti s izborom igrača. 

- Znam da ga svi žele vidjeti u najboljem fizičkom izdanju. Brazilski savez, fittness trener, tehničko osoblje, svi se nadaju da se može vratiti u najbolju formu. Istina je da moderni nogomet zahtjeva mnogo stvari, ne samo talent. Tu su i briga o tijelu, intenzitet... Nadam se da će se vratiti - zaključio je Ancelotti.

U jednom intervjuu preporučio je brazilskom asu i da se makne s krila te počne igrati na poziciji 'desetke' jer smatra kako bi se u ovim godinama (33) bolje snalazio u toj ulozi. Neymar je u 128 utakmica za Brazil zabio 79 golova.

Ključne riječi
brazilska nogometna reprezentacija Neymar Carlo Ancelotti

Kupnja