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ODUŠEVIO NAVIJAČE

Salah ima novi klub: Plaća će mu biti astronomska, a ovim potezom već je zaludio navijače

Mohamed Salah arrives in Turkey, expected to sign with Trabzonspor
Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
05.08.2026.
u 11:58
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Salaha se smatra najvećim pojačanjem u povijesti kluba i vjeruju kako će im on pomoći da se bore za naslov prvaka s bogatijim klubovima poput Galatasaraya, Fenerbahčea i Bešiktaša

Mohamed Salah ovog je ljeta napustio engleski Liverpool. Nakon toga neko vrijeme je tražio novi klub, a izbor je na kraju pao na turski Trabzonspor. Danas je i službeno predstavljen u novom klubu. Egipćanin je prije potpisa ugovora sam najavio svoj dolazak objavom na društvenim mrežama: "Trabzon, jeste li spremni? Vidimo se vrlo brzo" - napisao je prije liječničkog pregleda.

Salah je na službenom predstavljanju već oduševio navijače. Očekivalo se kako će izabrati jedan od uobičajenih napadačkih brojeva poput sedam, devet ili 11, no on se odlučio broj za 61. Taj broj ima veliku emocionalnu važnost za navijače Trabzonspora jer označava registarsku oznaku Trabzona. Ona je u posljednjim godinama postala važan dio identiteta te regije i njene zajednice.

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Salaha se smatra najvećim pojačanjem u povijesti kluba i vjeruju kako će im on pomoći da se bore za naslov prvaka s bogatijim klubovima poput Galatasaraya, Fenerbahčea i Bešiktaša. Dobio je astronomsku plaću od 17 milijuna eura godišnje neto. Trabzon je prošlu sezonu završio na trećem mjestu u prvenstvu i plasirao se u playoff Europske lige.
Ključne riječi
Trabzonspor Mohamed Salah

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