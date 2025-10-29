Legendarni napadač otkriva: 'U Hajduku je sad sve kako treba biti, a HNL-u jako nedostaje Cibalia'

Nakon što su autobusom polagano prošli gotovo cijelu Hrvatsku, nogometaše Hajduka danas od 15 sati i 30 minuta očekuje okršaj osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa u Vinkovcima protiv sedmoplasiranog drugoligaša Cibalije. Bit će ovo prvi okršaj Cibalije i Hajduka nakon čak sedam godina, otkako je vinkovački klub posljednji put igrao u HNL-u. Splićani u međusobnom omjeru stoje jako dobro protiv Vinkovčana, budući da je Hajduk slavio u posljednjih 13 uzastopnih međusobnih dvoboja. Cibalia je posljednji put protiv Hajduka slavila još davne 2011. godine, slavnom 2:1 pobjedom na Poljudu.

Zezancija sa suigračima

Uoči ove zanimljive utakmice kupa potražili smo sugovornika koji je tijekom svoje karijere nosio oba dresa, a izbor je pao na Ivana Bošnjaka, 46-godišnjeg bivšeg hrvatskog reprezentativca koji je kao centarfor branio boje Cibalije, Hajduka, Dinama, Rijeke, Genka i brojnih drugih klubova. Prisjetio se za početak međusobnih dvoboja Cibalije i Hajduka za vrijeme svojih igračkih dana.

– Bilo je jako puno dobrih utakmica, pogotovo u kupu. U sjećanju mi je kad smo s Cibalijom na penale prošli Hajduk u kupu. Bila je to ona sezona kad smo došli do nesretnog finala (nap.a. sezona 1999./2000.). Ta mi je utakmica protiv Hajduka baš bila jako stresna, a ove ostale bile su standardne. Kad igraš za Cibaliju, Hajduk je izraziti favorit, pa onda što uzmeš – uzmeš, a kad sam igrao za Hajduk bilo je obrnuto.

Kad ste kao bivši igrač Cibalije igrali za Hajduk protiv Cibalije, je li bilo kakvih situacija, podbadanja, problema?

– Ma nije bilo problema, bilo je samo zezancije s dečkima, prijateljima, suigračima. Kad odrasteš u Vinkovcima i igraš za Cibaliju, normalno je da ćeš, ako se dokažeš, htjeti ići u neki bolji klub, pa sam tako i ja otišao u Hajduk. I onda je normalno da ćeš se sudariti sa svojim bivšim klubom.

Jeste li popratili Hajduk ove sezone? Kakvim vam se čini?

– Pa jesam, naravno. Hajduk mi se u ovom trenutku čini jako, jako dobrim. Imali su sad ovu mini krizu koju su prebrodili i stvarno izgledaju jako dobro. Na pravom su putu. I nije samo da imaju dobre rezultate, nego zaista igraju dobro. U Hajduku je sada sve kako treba.

A što se tiče vaše Cibalije, kako njih vidite?

– Cibalia je tu gdje jest, ali opet, u kupu su uvijek teške utakmice. Jako se često u kupu dogode utakmice gdje pobjeda bude upisana i prije utakmice, a onda na kraju dođe do iznenađenja. No treba biti iskren i reći da će biti baš jako teško za našu Cibaliju.

Brojni ljubitelji nogometa u Hrvatskoj ističu da je Cibalia nešto što baš nedostaje prvom rangu hrvatskog nogometa. Slažete li se vi s tom tezom?

– Ma cijeloj Hrvatskoj to jako fali. Cibalia je klub koji bi morao biti u prvoj ligi, baš po svemu. Međutim, to što se događa u klubu traje već dugo. Jednostavno, nije lagano ni realno da se preko noći nešto popravi i da Cibalia samo tako uđe u prvu ligu. Jedno je vratiti se u prvi rang, a drugo je stabilizirati klub do te mjere da bi on mogao i ostati u prvom rangu. Kad se u Hrvatskoj pogledaju klubovi, po meni Cibalia ide odmah nakon Dinama, Hajduka, Rijeke i Osijeka i trebala bi biti na tom mjestu, ali već je toliko dugo izvan prve lige da je sada daleko od tog statusa. Nadam se da će se to jednog dana promijeniti i da će nam se HNL vratiti u Vinkovce s Cibalijom kao domaćinom.

Puževi koraci

Na stadionu Cibalije danas se očekuje jako težak teren, što zbog kiše, što zbog HNL utakmice Vukovara i Dinama koja se na istom stadionu održala prije dva dana. Koliko je igračima teško igrati na takvom terenu?

– Vjerujem da će Cibalia pružiti najbolji mogući otpor, a teren, takav kakav jest, sigurno će biti velik problem za Hajduk. Međutim, nije problematičan samo za ovu utakmicu, to je šira tema. Pa vidjeli smo sad da je Dinamo izgubio dva igrača, Stojkovića i Valinčića, baš na terenu u Vinkovcima. Kad pričamo o terenima, na kraju krajeva ovo nije loš, nego opasan teren. Stvarno bi tereni kod nas morali biti bolji. A ono malo što se i radi, to su puževi koraci. Što se toga tiče, stvarno kaskamo puno za drugima. Katastrofa je da se ne može napraviti teren za Cibaliju. Ne daj Bože da se nešto dogodi na utakmici Cibalije i Hajduka.

Za kraj, kakva je vaša prognoza utakmice?

– Ne znam. Mislim da će biti jako zanimljiva utakmica. Cibalia je sve bolja i bolja, a Hajduk jako dobar. Najbitnije je da sve prođe bez ikakvih ozljeda – zaključio je.