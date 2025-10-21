Legendarni golgeter otkrio detalj iz svlačionice otprije 14 godina: 'Ušli smo u Ligu prvaka, a nismo slavili'

Treći je strijelac u povijesti HNL-a, više od Ivana Krstanovića zabili su samo Davor Vugrinec (145) i Igor Cvitanović (126), Krstanovićeva brojka od 123 pogotka za svako je uvažavanje. Nije zabio Malmöu u dvije utakmice posljednje prepreke do Lige prvaka, no igrao je protiv Šveđana u ta dva susreta prije 14 godina i jako dobro ih se sjeća.

– Uh, u Švedskoj smo baš jako 'visili', tamo nas je Malmö 'ubio', ali smo mi to napravili njima u prvoj utakmici u Maksimiru. Bilo je na kraju jako napeto. Činilo nam se da ćemo lako proći u Ligu prvaka nakon te 4:1 pobjede u Zagrebu, ali Malmö je u to vrijeme bio baš nezgodan kod kuće. Srećom, Ivan Kelava branio je u toj utakmici čudesno, bio je u životnoj formi i spasio nas je. Nakon što je Vrsaljko u 50. minuti dobio crveni karton, imali su brdo dobrih prilika, mi smo se povukli – priča nam Ivan Krstanović.

Ibrahimović doživio poniženje kakvo se ne pamti: 'To su mi napravili jer sam iz Hrvatske i BiH' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Šveđani ne stoje najbolje

Plavi su i s tim 0:2 porazom na kraju izborili ulazak u skupinu Lige prvaka.

– Nakon te utakmice u Švedskoj ušli smo u šoku u svlačionicu, potiho, sve dok netko nije rekao: 'Dečki, pa dajte, izborili smo Ligu prvaka, a vi se držite kao da smo ispali.' I tek tada smo počeli slaviti, trebalo nam je malo vremena da dođemo k sebi nakon te teške utakmice.

Dinamo u susret u četvrtak ulazi s prvog mjesta u Europskoj ligi, Malmö s posljednjeg

– Istina je da Šveđani u ovom trenutku ne stoje najbolje, ali bila bi velika greška podcijeniti ih, imaju oni kvalitetu bez obzira na to što nisu u najboljim izdanjima u posljednje vrijeme.

Kako vam izgleda ovaj novi Dinamo, s potpuno rekonstruiranom momčadi?

VEZANI ČLANCI:

Hajduk obično dobro krene

– Mislim da dobro izgledaju, ali treba im dati još malo vremena da vidimo pravu kvalitetu, zasad još ima oscilacija u njihovoj igri. Ali vjerujem da je Zvone Boban sve to dobro posložio. Trener Kovačević na raspolaganju ima dobre igrače, ali vidjet ćemo kako će to u skoroj budućnosti izgledati. Dinamo nije bodovno pobjegao, siguran sam da Dinamo može bolje i da će se dizati, ima jako širok kadar, dobivat će prilike i drugi igrači.

Hajduk u prvenstvu zasad drži korak s plavima, je li vas iznenadio?

– Nije mi Hajduk nekakvo iznenađenje, pa oni uvijek na početku sezone dobro guraju, u ovoj sezoni pobjeđivali su i kad nisu igrali najbolje, ali ne kiksaju i ne gube bodove kao prije u utakmicama sa suparnicima kakva je sad bila Istra. Sad pobjeđuju i počeli su dobro igrati te ih prati rezultat, ali oni dobro krenu, pa onda padaju. No sad imaju drugog trenera, dobrog trenera čije momčadi igraju dobar nogomet – kazao nam je Ivan Krstanović, koji se nakon duge igračke karijere okrenuo trenerskoj akademiji, a pomalo radi i oko igrača.