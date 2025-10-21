Prilika koja se ne propušta: Evo kako do raritetnih potpisanih dresova Modrića, Olma, Vlaovića...

Na Svjetski dan srca, 29. rujna ove godine, humanitarna udruga „Veliko srce, malom srcu“, pokrenula je humanitarnu akciju „Daruj otkucaj života“ kojoj je cilj kupnja uređaja koji će pomoći djeci s prirođenim srčanim greškama, ali i osvješćivanje javnosti o važnosti prevencije srčanih bolesti.

Verificirana humanitarna akcija traje do 25. prosinca, a veliki dio ukupnog novčanog iznosa (69.822,51 eura) pokušat će se prikupiti kroz tri humanitarne aukcije koje je na platformi MatchWornShirt, službenom aukcijskom partneru GNK Dinama, pokrenula Dinamova zaklada Nema predaje, suorganizator humanitarne akcije.

Prva aukcija traje od 20. do 28. listopada, a na njoj se nalaze zaista velika imena hrvatskog sporta. Do idućeg utorka moguće je licitirati za potpisane dresove Luke Modrića iz Real Madrida, Matea Kovačića iz Manchester Cityja, Andreja Kramarića i Mislava Oršića iz Hrvatske, Danija Olma iz Barcelone, Dominika Livakovića iz Fenerbahçea, Nikole More iz Bologne, Lovre Majera iz Wolfsburga te Duje Ćalete-Cara iz Lyona.

Posebno interesantan je potpisani Panathinaikosov dres kojeg je Goran Vlaović nosio u Ligi prvaka 2002. godine. Od nogometnih dresova na prvoj aukciji nalazi se još Genkov dres koji je potpisao Branko Strupar, te dvije međunarodne Dinamove zvijezde – Ismaël Bennacer i Gonzalo Villar.

I ostali sportovi imaju svoje 'zvučne' predstavnike. Na aukciji se nalazi potpisani dres Ivice Kostelića s veleslaloma u Söldenu 2014. godine, potpisani dres braće Sinković te majica Damira Martina koju je nosio na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Zanimljiv artikl su rukavice mladog MMA borca Tirela Luke Amrabovića u kojima je 'high-kickom' pobijedio Patryka Grabowskog na FNC-u 24.

Druga aukcija traje od 1. do 8. studenog, a na njoj će se moći licitirati za Dinamove dresove s derbija protiv Rijeke koji se igra 1. studenog u 16 sati na Stadionu Maksimir.

Treća aukcija traje od 10. do 17. studenog, a konačni popis imena u Dinamovoj zakladi za sada drže u tajnosti. Za sada možemo napomenuti kako će se na njoj pronaći dres Joška Gvardiola iz Manchester Cityja nošen na posljednjoj utakmici Premier lige prošle sezone. Lovro Majer i Petar Sučić donirali su svoje dresove koje su nosili na nedavnim utakmicama reprezentacije, protiv Gibraltara i Farskih Otoka, a posebno atraktivni potpisani dresovi su onaj Vedrana Ćorluke iz Manchester Cityja (sezona 2007/08) te Milana Badelja iz prošle sezone iz Genoe, u kojoj se oprostio od aktivnog igranja nogometa.

Na trećoj aukciji svi kolekcionari moći će licitirati i za dres Zrinke Ljutić, majicu Tina Srbića iz Tokija, dres Krunoslava Simona iz Efes Pilsena, hokejsku palicu Borne Renduilića, kimono Lare Cvjetko, ali i za jedan, možda i najvrjedniji eksponat u sve tri aukcije, koji će za sada ostati tajna....

Humanitarnu akciju za djecu s prirođenim srčanim greškama moguće je podržati i uplatom na posebno otvoreni humanitarni račun (HR5123600001503681909), na utakmici Futsal Dinamo – Torcida u petak (24. listopada) u Sutinskim vrelima, a posebnu aktivaciju humanitarna akcija imat će na utakmici Dinamo – Rijeka, 1. studenog u Maksimiru, kada će igrači obje momčadi na teren izaći držeći za ruke male 'srćekovce'.