Prepoznajete li legende s fotografije? Nekad su žarili i palili Hrvatskom, svi su ih obožavali

Popularna nogometna stranica "La historia del futbol balcanico" objavila je jednu zanimljivu, povijesnu fotografiju Dinama. Fotografija je nastala u sezoni 1989./90., a na njoj su petorka iz legendarne momčadi Dinama s kraja osamdesetih i početka 90-ih. Redom, s lijeva na desno stoje Zoran Škerjanc, Dražen Besek, Zvonimir Boban, Fabijan Komljenović i Davor Šuker. Obožavali su ih navijači, ali i djevojke.

Fotografija je nastala na nekom od treninga, a ta je momčad, predvođena trenerom Josipom Kužeom, na kraju sezone osvojila drugo mjesto, iza Crvene zvezde, a ispred trećeplasiranog Hajduka i četvrtoplasiranog Partizana.

Protagonisti s fotografije ostvarili su sjajne karijere, prije svega Šuker i Boban, a i nakon igračkih karijera ostali su u nogometu. Najistaknutiji od njih danas je Zvonimir Boban, aktualni predsjednik Dinama.