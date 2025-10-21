Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
POVIJEST

Prepoznajete li legende s fotografije? Nekad su žarili i palili Hrvatskom, svi su ih obožavali

Autor
Karlo Ledinski
21.10.2025.
u 20:00

Fotografija je nastala u sezoni 1989./90., a na njoj su petorka iz legendarne momčadi Dinama s kraja osamdesetih i početka devedesetih

Popularna nogometna stranica "La historia del futbol balcanico" objavila je jednu zanimljivu, povijesnu fotografiju Dinama. Fotografija je nastala u sezoni 1989./90., a na njoj su petorka iz legendarne momčadi Dinama s kraja osamdesetih i početka 90-ih. Redom, s lijeva na desno stoje Zoran Škerjanc, Dražen Besek, Zvonimir Boban, Fabijan Komljenović i Davor Šuker. Obožavali su ih navijači, ali i djevojke.

Fotografija je nastala na nekom od treninga, a ta je momčad, predvođena trenerom Josipom Kužeom, na kraju sezone osvojila drugo mjesto, iza Crvene zvezde, a ispred trećeplasiranog Hajduka i četvrtoplasiranog Partizana.

Ibrahimović doživio poniženje kakvo se ne pamti: 'To su mi napravili jer sam iz Hrvatske i BiH'

Protagonisti s fotografije ostvarili su sjajne karijere, prije svega Šuker i Boban, a i nakon igračkih karijera ostali su u nogometu. Najistaknutiji od njih danas je Zvonimir Boban, aktualni predsjednik Dinama.

Ključne riječi
zvijezde devedesetih Legende nogomet povijest GNK Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još