Iznenadit ćete se kad vidite koje je sve Hrvate Ferguson želio dovesti u United

Slavni škotski nogometni trener Sir Alex Ferguson u dva je navrata boravio u Zagrebu; 1967. godine kao nogometaš Dunfermlinea zaigrao je protiv Dinama u Kupu velesajamskih gradova, a 1999. godine kao trener Manchester Uniteda koji je u Ligi prvaka slavio nad Dinamom 2:1.

Tom drugom zgodom, kada su momčad i vodstvo Manchestera odsjeli u Sheratonu, u društvu slavnoga trenera pojavljivao se zagrebački nogometni menadžer Milan Martinović. Pitali smo jučer Martinovića: otkada poznajete velikoga Škota, tko vas je povezao, kakav je vaš odnos?

Spojio nas Zahavi

– Fergusona sam upoznao još 1996. godine, za vrijeme Europskog prvenstva u Engleskoj i kroz godine mnogo smo puta bili zajedno. Posjećivao sam ga u njegovu uredu na Old Traffordu, dolazio na utakmice Manchester Uniteda na Otoku i na kontinentu. Povezao nas je zajednički prijatelj, poznati menadžer Pini Zahavi – kaže nam Martinović.

Što se to dogodilo 1996. godine na Euru?

– Razlog našega sastanka bio je Fergusonov interes za Slavena Bilića. Povezao nas je tada norveški menadžer Rune Hage i organizirao sastanak u hotelu Crowne Plaza u Manchesteru. Kada sam Biliću rekao da ga želi Ferguson, bio je silno uzbuđen i, naravno, rado je pristao naći se s njim. Od Fergieja je čuo samo komplimente na svoj račun, jer Škot je u Slavenu vidio igrača po svom ukusu; britkoga, čvrstoga, snažnoga stopera, pravoga vođu – govori Martinović.

Zašto taj transfer nije bio realiziran?

– Slaven je u to vrijeme bio igrač West Hama i jedan od najboljih stopera u Engleskoj. Kao takav, bio je i strašno skupocjen, a Manchester United u to vrijeme nije bio spreman plaćati ogromne iznose za pojačanja. Pretpostavljam da je to bio razlog zašto posao nije bio završen. Ali znam da je Alex zaista bio fasciniran Slavenom – dodaje Martinović.

Od te 1996. godine sastanci Martinovića i Fergusona događali su se periodično, kad god je Škotu za oko zapeo neki hrvatski nogometaš. Primjerice, uoči prve utakmice Manchester Uniteda i Dinama u rujnu 1999. godine Martinović i Fergie sastali su se u njegovu uredu u ‘Kazalištu snova’.

– Tada je tema razgovora bio Stjepan Tomas, tada izvrsni Dinamov stoper. Manchester je dugo pratio Stjepana, skautirao ga je Alexov brat Martin i Fergie je od mene želio čuti o tom igraču. Naravno, Tomas je bio samo jedan u nizu nogometaša koje su skautirali. Isto tako kasnije su pratili i Stipu Pletikosu. U proljeće 2001. godine Ferguson me bio pozvao me u München, na utakmicu Lige prvaka Bayern – Manchester United, i priopćio mi kako mu je Stipe zanimljiv, da je na njegovu popisu te kako će ga dalje pratiti. Na moje pitanje kakvi su izgledi za taj transfer rekao mi je kako ‘to nije baš tako jednostavno.’. Očito je imao i druge kombinacije – pripovijeda Martinović.

Neodoljiva karizma

Kakav je sugovornik Alex Ferguson?

– Izuzetno elokventan, šarmantan, zabavan, uvijek spreman na šalu. Poput Mourinha kojega također dobro poznajem, ima ‘ono nešto’, neodoljivu karizmu, gard kojim plijeni. Ferguson mi je znao kazati: ‘Kada me neki igrač zanima, ne fokusiram se samo na njegovu nogometnu vještinu nego ga moram osobno upoznati. On čak i ne mora biti igrač svjetskog kalibra, ja ću ga uzeti ako me impresionira njegov stav, način razmišljanja, karakter. Na taj način nastupio je David Beckham kad sam ga prvi put susreo; bio je tehnički pomalo limitiran, ali nevjerojatno simpatičan u prvom razgovoru pa sam brzo donio odluku: napravit ćemo mi nešto od njega.’

Jednom zgodom Fergieju je za oko zapeo još jedan naš nogometaš.

– Bio sam na prijateljskoj utakmici Manchester United – Slavia Prag, u povodu prelaska Poborskog na Old Trafford. Za Slaviju su tada nastupili bivši igrači zaprešićkog Intera Samir Pinjo i Slađan Ašanin. I Ašanin je na toj utakmici zabio takvu golčinu s 25 metara u ‘rašlje’ da je cijeli stadion zanijemio! Alex mi je poslije te utakmice u šali kazao: ‘Pa tko ti je ovaj? Njega odmah uzimamo!’ – zaključio je Milan Martinović.