Legendarni Červar za VL: Imali smo oružje za pobijediti Dansku i uzeti zlato, sada ću vam reći kako

Dagur Sigurdsson postao je peti hrvatski izbornik koji je osvojio medalju na velikim rukometnim natjecanjima Lino Červar ima u kolekciji sedam velikih medalja, Zdravko Zovko i Slavko Goluža osvojili su po dvije, Velimir Kljaić i Željko Babić po jednu. Neki su bili blizu da povećaju broj medalja. Primjerice Željko Babić koji je bio četvrti na SP-u 2017., zatim Lino Červar koji je bio četvrti na europskim prvenstvima 2004. i 2006. te četvrti na olimpijskim igrama u Pekingu. Slavko Goluža bio je četvrti na europskom prvenstvu 2014. u Danskoj.

Imali smo oružje za Dansku

- Jako mi je drago što se rukomet vratio doma, što smo se vratili u svjetski vrh. Jesmo li mogli pobijediti Dansku u finalu? Mogli smo. Kako? S obranom koju smo igrali na svjetskom prvenstvu 2023. godine kada je završilo 32:32 s njima. I tamo smo igrali obranu 5-1, ali malo drugačiju nego ovu s Mamićem. Kao prednji je igrao Jelinić. Ne znam, je li naš stručni stožer gledao snimku te utakmice, ali to je bio možda jedini način da se Dansku zaustavi. No, bez obzira na sve srebro je velik uspjeh. Znao sam da će Mamić igrati prednjeg u obrani 5-1 jer sam ga puno puta gledao u dresu Leipzig kako dobro igra na toj poziciji. On nije kao prednji bio zadužen da krade lopte ili da radi prekršaje. Njegova zadaća je bila da uvijek stoji ispred suparničkog organizatora igre i da mu ne da disati. Vidjeli ste kako je Mamić suparničkog srednjaka pratio skroz do centra igrališta. Imali smo mi kroz povijest puno igrača koji su igrali prednjeg u obrani. Znate tko je po meni to najbolje igrao? Lovro Šprem, 2016. godine. Da me je Horvat poslušao 2023. i protiv Egipta igrao 5-1, a ne 6-0, možda bi već i tamo uzeli medalju. Što se tiče ovog SP-a, posebno je bila sjajna naša igra protiv Francuske. Malo su nam trikolori pomogli što su napadali sredinu naše obrane gdje su sve redom bili dvometraši. Danci su bili lukaviji pa su širili našu obranu i zabijali uglavnom s krila - priča Lino Červar, najtrofejniji hrvatski trener.

Može li se dobiti uopće ta Danska?

- Ma naravno da može. Treba ih iznenaditi s nekim novostima, nešto će morati izbornik izmisliti za sljedeće veliko natjecanje, nekakvo oružje kojim će ih iznenaditi – istaknuo je Červar i podcrtao jedno ime koje mu se posebno dopalo na ovom svjetskom prvenstvu?

- Iznenadio me mali Josip Šimić. To je igrač budućnosti. Igra odlično obranu ali i napad. Bilo bi sjajno kada bi ga Zagreb doveo u svoje redove, da se razvija u Ligi prvaka. Sada igra u Potsdamu, posljednjeplasiranom klubu njemačke lige. To je igrač koji je mlad i na kojem treba graditi budućnost hrvatske reprezentacije. U redu, otišli su Duvnjak i Karačić, ali imamo igrače poput Martinovića, Mandića, Jelinića, Srne, Lučina, Maraša, koji zajedno mogu igrati još nekoliko godina

Hrvoje Horvat bio je izbornik hrvatske reprezentacije na dva natjecanja, na europskom prvenstvu 2022. godine, te na svjetskom prvenstvu 2023. godine. I upravo je na tom SP-u 2023., igrao s većinom igrača koji su sada osvojili srebro. Pod njegovim vodstvom smo te 2023. godine odigrali neodlučeno s Danskom (32:32) i to pred njihovim navijačima, u Herningu.

Ništa bez jake obrane

- I meni je tada središnjica obrane bila sa Šušnjom i Srnom. Mamić se nažalost ozlijedio ali sam za obranu 5-1 imao Domagoja Duvnjaka koji tog prednjeg igra najbolje na svijetu,ali i Jelinića. U ove dvije godine sazreli su Kuzmanović, Srna, Šipić i Maraš, a sve su to igrači koje sam uveo u reprezentaciju. Mene su jako kritizirali što mijenjam dva igrača obrana-napad. Nažalost drugog izbor nisam imao, a nije ga imao ni Sigurdsson pa je ispalo dobro. Mogao sam ja ne mijenjati obranu napad ali bi onda u obrani imao dva slabija igrača. Bez jake obrane nema kruha, nema ni pobjeda. Naravno da bi bilo odlično kada bi imali takav profil igrača koji podjednako dobro igraju obranu i napad. No, takvih je malo, barem kod nas – rekao je Hrvoje Horvat.

Hoće li se Hrvatska zadržati u svjetskom vrhu?

- Vjerujem da hoće. Kada smo ranije osvajali medalje imali smo eru Balića, pa eru Duvnjaka, sada je došlo vrijeme za eru Kuzmanovića. On će biti naša najjača snaga u sljedećih desetak godina. U to sam sto posto uvjeren – zaključio je Horvat.