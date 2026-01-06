Tko je novi džoker Hrvatske? Mnoge je impresionirao, ali i doživio frustraciju koju želi zaboraviti

Rukometaši Hrvatske odrađuju završne pripreme u Prelogu i kada se činilo da je sve idilično, kada se izbornik Dagur Sigurdsson pohvalio kako su svi igrači dobro, sve se preokrenulo. Istina, spomenuo je izbornik neke sitne ozlijede, a ispostavilo se da je ta jedna sitna ozljeda zapravo ozbiljna i velika. Naime, za europsko prvenstvo otpao je Leon Ljevar, sjajni lijevi vanjski ljubljanskog Slovana. On je trebao biti igrač iznenađenja za sve suparnike na predstojećem europskom prvenstvu, trebao je biti plan B kada se umori Zvonimir Srna. Sada od svega toga neće biti ništa i Ljevar će morati pričekati godinu dana i neko novo veliko natjecanje. Ljevar ima rupturu medijalnog meniskusa, pokazala je to snimka magnetske rezonancije i već sutra ide na operaciju. Liječnici procjenjuju da će se za tri tjedna moći vratiti na teren.

Dagur Sigurdsson odmah je iz Ohrida pozvao Antu Ivankovića koji je odigrao jako dobru rolu u utakmici protiv Sjeverne Makedonije. Ante Ivanković je proveo seniorske početke u Dubravi, igrajući sve do 2021. godine. Prijelomni trenutak u karijeri dogodio se u kolovozu 2021. godine, kada je stigao poziv slovenskog velikana, Celje Pivovarne Laško. Njegov boravak u Sloveniji, koji je trajao do veljače 2024., bio je okrunjen velikim uspjesima. S klubom je osvojio dva uzastopna naslova prvaka Slovenije, 2022. i 2023. godine, no ono što ga je gurnulo pod reflektore najveće scene bili su njegovi nastupi u Ligi prvaka. Tijekom dvije sezone zabio je ukupno osamdeset golova, a posebno je impresivna bila sezona 2023./2024., kada je u samo šest utakmica Lige prvaka postigao čak 36 pogodaka.

Sjajne igre u dresu Celja donijele su mu ono o čemu sanja svaki rukometaš, poziv iz njemačke Bundeslige, najjače i najzahtjevnije lige na svijetu. U veljači 2024. potpisao je ugovor s klubom TVB 1898 Stuttgart do 2026. godine. Unatoč snažnom debiju i početnim dobrim nastupima, Ivanković je bez jasnog objašnjenja počeo dobivati sve manje prilika. Njegov boravak u Njemačkoj, umjesto da bude kruna karijere, postao je izvor frustracija. Epizoda u Stuttgartu završila je prerano, već u ljeto 2025. godine kada odlazi u svoj sadašnji klub Ohrid. Privukao ga je ambiciozan projekt kluba koji je slagao momčad za visoke domete. U novoj sredini brzo se nametnuo kao vođa i ponovno počeo pružati partije koje su ga i dovele do Bundeslige, dokazujući svima, a najviše sebi, da njemačka epizoda nije bila odraz njegove kvalitete, već splet nesretnih okolnosti. S mladom reprezentacijom osvojio je broncu na Europskom olimpijskom festivalu mladih 2017. godine, a na EP do 18 godina 2018. s Hrvatskom je bio četvrti.