Hrvatski reprezentativac uoči Eura radi transfer života! Velikan je opasno zagrizao za njega

Jedan od najboljih hrvatskih rukometaša i desno krilo Filip Glavaš postao je veliki hit nakon svjetskog prvenstva prošle godine i srebrne medalje, a pred Euro 2026. ima ponudu za transfer karijere.

Tako piše ugledni njemački dnevnik Bild koji javlja kako bundesligaš Melsungen navodno silno želi dovesti igrača Zagreba, a njima novac ne bi trebao predstavljati nikakav problem.

Glavaš je u karijeri igrao samo klubove u Sloveniji i Hrvatskoj, a transfer u Bundesligu odavno je zaslužio zahvaljujući igrama u Zagrebu i dresu Hrvatske.

Hrvatsko krilo ima ugovor do 30. lipnja sa Zagrebom, a u Njemačku bi mogao i prije toga ako Nijemci dovoljno plate za odštetu zagrebašima. Tamo bi ga dočekalo nekoliko zvučnih imena poput sunarodnjaka Davida Mandića, Dainisa Kristopansa, Adriana Siposa i drugih.