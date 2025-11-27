Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
SVE ZBOG IZAZOVA

Legendarni Brazilac ponizio Modrića. Navijači bijesni: 'Je li moguće da je ovo napravio Hrvatu?'

Madrid: Emotivan zagrljaj kapetana Reala Luke Modrića i Marcela koji se oprostio od nogometa
Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
27.11.2025.
u 13:37

Ovih je dana na TikToku viralan postao video u kojem Marcelo i Toni Kroos sudjeluju u zanimljivom izazovu u kojem biraju bolje igrače među nekadašnjim i sadašnjim članovima Real Madrida.

Zanimljivo je da se sve odvijalo dok je Kroos bio kod frizera, no to im nije predstavljalo problem da se uključe u izazov koji je privukao veliku pozornost zbog nekoliko neočekivanih izbora. Posebno se to odnosi na trenutak kada je Marcelo trebao birati između Luke Modrića i Federica Valverdea, a mnoge je iznenadio kada je odabrao Urugvajca.

"Igrao sam s obojicom. Valverde“, kratko je rekao Marcelo, što je izazvalo lavinu reakcija.

"Valverde ispred Modrića? O čemu oni pričaju?“, "Izabrao Valverdea umjesto Modrića, smiješno“, "Je li moguće da je stvarno izabrao Valverdea?“, "Poštujem Marcela, ali reći da je Valverde bolji od Modrića baš je promašaj“, "Ovo što je napravio Luki je ludost“, samo su neki od komentara ispod videa.

Video objavljen na TikToku prikupio je gotovo 2.000 komentara, a zanimljivo je da se barem polovica njih odnosi upravo na Marcelov izbor Modrić – Valverde.

@theiconleague @Toni Kroos 🤝 @marcelotwelve Iconic discussions in the Barbershop by Philips OneBlade… 👀😮‍💨 #TheIconLeague ♬ Originalton - TheIconLeague

Marcelo je inače u Real Madrid stigao početkom 2007. godine i za klub igrao do ljeta 2022. U dresu Reala upisao je ukupno 546 nastupa, postigao 38 pogodaka i upisao 104 asistencije.

S druge strane, Modrić je u Madrid stigao u ljeto 2012. godine i ondje proveo 13 sezona. Odigrao je 597 utakmica, zabio 43 gola i ostvario 95 asistencija.
Ključne riječi
Luka Modrić Marcelo

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
13:52 27.11.2025.

Ovisi o kojoj poziciji su razgovarali jer na boku il u defanzivi je Valverde ziher bolši. Ak je tema bila pozicija klasičnog veznog tu se uopće nemreju usporedit.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja