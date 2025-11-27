Legendarni Brazilac ponizio Modrića. Navijači bijesni: 'Je li moguće da je ovo napravio Hrvatu?'

Zanimljivo je da se sve odvijalo dok je Kroos bio kod frizera, no to im nije predstavljalo problem da se uključe u izazov koji je privukao veliku pozornost zbog nekoliko neočekivanih izbora. Posebno se to odnosi na trenutak kada je Marcelo trebao birati između Luke Modrića i Federica Valverdea, a mnoge je iznenadio kada je odabrao Urugvajca.

"Igrao sam s obojicom. Valverde“, kratko je rekao Marcelo, što je izazvalo lavinu reakcija.

"Valverde ispred Modrića? O čemu oni pričaju?“, "Izabrao Valverdea umjesto Modrića, smiješno“, "Je li moguće da je stvarno izabrao Valverdea?“, "Poštujem Marcela, ali reći da je Valverde bolji od Modrića baš je promašaj“, "Ovo što je napravio Luki je ludost“, samo su neki od komentara ispod videa.

Video objavljen na TikToku prikupio je gotovo 2.000 komentara, a zanimljivo je da se barem polovica njih odnosi upravo na Marcelov izbor Modrić – Valverde.

Marcelo je inače u Real Madrid stigao početkom 2007. godine i za klub igrao do ljeta 2022. U dresu Reala upisao je ukupno 546 nastupa, postigao 38 pogodaka i upisao 104 asistencije.

S druge strane, Modrić je u Madrid stigao u ljeto 2012. godine i ondje proveo 13 sezona. Odigrao je 597 utakmica, zabio 43 gola i ostvario 95 asistencija.