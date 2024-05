Legendarni boksač na udaru kritika: 'Valjda sada neće ozlijediti obrvu ili nešto slično'

Aleksander Krasjuk, promotor Oleksandra Usyka, nada se kako Tyson Fury neće tražiti novi izgovor da izbjegne borbu za ujedinjenje naslova prvaka teške kategorije. Kralj Cigana je dosad dvaput tražio odgodu meča za apsolutnog prvaka svijeta protiv Usyka koja je pomaknuta na 18. svibnja u Rijadu.

Usyk i Fury susrest će se u meču za sve pojaseve, a taj bi dvoboj trebao okruniti prvog neprikosnovenog prvaka u teškoj kategoriji nakon 1999. godine i Lennoxa Lewisa, piše Croring.

Posljednja odgoda meča koji se trebao dogoditi još u veljači stigla je nakon što je Britanac zadobio posjekotinu iznad oka na sparingu s našim Smakićijem, dva tjedna uoči borbe.

Krasjuk ističe kako je Usyk u ‘savršenoj formi’ nakon trećeg pripremnog kampa u nizu, a njegova jedina briga je Furyjevo zdravlje.

– Nadam se da će Tyson ovaj put nositi kacigu, svoju zaštitnu opremu i da neće ozlijediti obrvu ili štogod drugo, i da će se ovaj put borba dogoditi 18. svibnja. Onako kako se trebala dogoditi u prosincu, a potom i u veljači – rekao je Aleksander Krasjuk za Sky Sports i nastavio:

– To je borba života i cijeli je svijet čeka. Molimo se za Tysona i očekujmo ga da tog datuma uđe u ring.

Furyjev promotor Frank Warren nedavno je Usyka nazvao ‘plačljiva beba’, koji je ponovio svoje neslaganje s niskim udarcem Daniela Duboisa u meču prošlog kolovoza protiv svjetskog prvaka. Krasjuk mu je odgovorio:

– Svaki borac dobro osjeti kada primi nizak udarac. A to se dogodilo u borbi protiv Duboisa… i normalno je, ne samo za Usyka već za svakog borca, da to snažno boli. Takvi udarci su u boksu ilegalni i zabranjeni, a sudac to mora primijetiti. I kako Usyka možete nazvati plačljivom bebom? Čovjek je titulu obranio u Poljskoj, nikada je nije branio u svojoj domovini. Uvijek je išao u tuđe dvorište i uništavao svoje protivnike.

Obojica nisu izgubila meč u karijeri, Usyk je u zadnjoj borbi svladao Duboisa nakon dvije pobjede nad Anthonyjem Joshuom, dok je Fury u razočaravajućem nastupu podijeljenom odlukom sudaca svladao bivšu UFC-ovu zvijezdu Francisa Ngannoua.

– Usyk ganja Tysona Furyja nekoliko godina, a on se povukao četiri puta zaredom – uključujući i dva datuma u zadnjih šest mjeseci. Ne, on nije plačljiva beba. On je veliki boksač i strpljivo čeka da zakorači u ring. Za njega će to biti veliki festival – istaknuo je Aleksander Krasjuk i podvukao:

– Mogu vam reći nešto o Usykovom tajnom oružju, jedini je problem što to nije tajna. Njegovo oružje je um, njegovo srce, iskustvo i boksačka vještina. A glavna stvar koja se kod njega razlikuje od Tysona Furyja je disciplina. To je ono što ga čini velikim i to je njegovo najveće oružje.