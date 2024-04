Legendarna Hrvatica ulazi u Kuću slavnih! Svjetska federacija odaje počast nevjerojatnoj sportašici

Proslavljena bivša košarkašica, jedna od najboljih hrvatskih sportašica uopće, Danira Bilić (r. Nakić) ući će u FIBA Kuću slavnih u klasi 2024. Objavila je to danas međunarodna košarkaška organizacija FIBA čiji je Hall of Fame posvećen izvanrednim i proaktivnim sportašima i dužnosnicima koji su izgradili temelje košarke kao globalnog sporta od njezinih početaka do današnjih dana. Ovogodišnja ceremonija primanja u Kuću slavnih trebala bi se održati u rujnu u Singapuru. Pod hrvatskom zastavom u FIBA Kući slavnih nalaze se i Krešimir Ćosić, Dražen Petrović, Toni Kukoč i Mirko Novosel.

Danira Bilić je svojedobno tri puta zaredom bila proglašena najboljom košarkašicom Europe, a i nakon igračke karijere ostala je u sportu. Osvajačica je srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine, srebrne medalje sa Svjetskog prvenstva u Kuala Lumpuru 1990. godine, dvije srebrne medalje s Europskih prvenstava 1987. i 1991., zlatne medalje sa zagrebačke Univerzijade 1987. godine te brojnih prvenstava i kupova kako bivše države, tako i Hrvatske.

Uz impresivne sportske rezultate nisu izostala ni priznanja, a među brojnim ostalima, izdvojit ćemo najvišu državnu nagradu za sport u RH „Franjo Bučar“.

Bez sporta definitivno ne može, pa iako svojim najvećim uspjehom smatra svoje tri kćeri, vrlo je involvirana u sve pore sporta. Dugogodišnja je predsjednica Nacionalnog vijeća za sport, a bila je i zastupnica u Hrvatskom saboru od kraja 2003. do početka 2005. godine. Svakodnevno je možemo naći na radnom mjestu ravnateljice Hrvatskog športskog muzeja, a ujedno je i predsjednica Stručnog savjeta za žensku košarku Hrvatskog košarkaškog saveza. Uz to sudjeluje i u različitim projektima, a izdvojit ćemo tek da je ambasadorica 'Her World Her Rules' projekta koji za cilj ima popularizaciju ženske košarke.

Danirina strast prema sportu i predani rad sigurno su već nadahnuli mnoge generacije mladih košarkašica, a njezino primanje u Kuću slavnih tek je potvrda jedne izuzetne karijere. Hrvatski košarkaški savez je ponosan što je dijelom košarkaške obitelji te se nadamo da će nastaviti poticati nove generacije košarkašica da slijede njezin put.